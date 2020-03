Organizatia a facut eforturi si a reusit sa doteze pana luni spitalul cu un ventilator performant, in valoare de 37.500 de euro, indispensabil unei ingrijiri adecvate a patologiilor respiratorii, in contextul Covid-19.Spitalul Grigore Alexandrescu din Bucuresti, cel mai mare spital de copii din Romania, risca sa ramana fara ventilatorul performant de sprijin respirator din dotare chiar in mijlocul pandemiei, pentru ca aparatul era imprumutat si trebuia returnat.Alte sapte spitale din Bucuresti si din tara au primit, saptamana trecuta, aparatura si echipamente medicale indispensabile, achizitionate din fondul de urgenta deschis de Salvati Copiii Romania.Totodata, Salvati Copiii Romania e in dialog cu medicii din Suceava, unde situatia este critica, in urma contaminarii cu SARS-CoV2 a unui numar mare de cadre medicale, pentru a interveni rapid in refacerea capacitatii sistemului medical local, aflat sub o mare presiune in acest context.Pana acum, 50 de spitale (maternitati, sectii de pediatrie, sectii de neonatologie, sectii de terapie intensiva) au solicitat echipamente de protectie, consumabile si aparatura medicala vitala, in valoare totala de 3 milioane de euro.Salvati Copiii Romania a deschis un fond de urgenta pentru sprijinirea imediata a sistemului medical. Astfel, a fost deschis contul special RO43RNCB0071011434790083, unde vor fi centralizate contributiile companiilor si ale tuturor celor care pot sa sprijine intarirea sistemului medical romanesc.Persoanele fizice care vor sa ajute pot dona aici.Pana acum, au fost colectate fonduri in valoare de 227.895 euro ...citeste mai departe despre " Salvati Copiii a dotat in timp record Spitalul Grigore Alexandrescu din Bucuresti cu ventilatorul de suport respirator de care avea nevoie " pe Ziare.com