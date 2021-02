"La tragerea Loto 6/49 de astazi, 7 februarie 2021, s-a castigat premiul de categoria I, in valoare de 8.420.611,68 lei (peste 1,72 milioane de euro).Biletul norocos a fost jucat in Bucuresti, sector 3 si a fost completat cu trei variante simple la Loto 6/49 si o varianta la Noroc, pretul biletului fiind de 18,50 lei. Acesta este primul castig de categoria I obtinut in acest an la Loto 6/49.Cum se poarta razboiul banilor in pandemie. Armatele de investitori mici strang randurile si pompeaza miliarde in piata de capitalUltima data, premiul de categoria I la Loto 6/49 a fost castigat in data de 06.12.2020 si a fost in valoare de 7.130.807,28 lei.O pensionara a jucat la Loto un bilet in valoare de 12,5 lei si a castigat peste 1 milion de lei. Pe ce a mizat femeiaConform Regulamentului privind organizarea si administrarea jocurilor loto, castigatorul are la dispozitie 90 de zile, incepand cu data tragerii, pentru a-si revendica premiul", a transmis Loteria Romana.Citeste si:Portretul celui mai puternic lider sindical din Romania. 20 de ministri ai Transporturilor i-au facut toate poftele de frica grevelor la metrouVIDEO De ce sunt lasati bebelusii din Suedia sa doarma in frig: "Probabilitatea de a contacta virusuri este mult mai mica"Furnizorii de energie au umflat milioane de facturi ale romanilor pentru a se finanta. Ministrul Energiei, victima a escrocherieiDirectorul adjunct al Apelor Romane si-a angajat tatal pensionar, prin detasare, la Sistemul de Gospodarire a Apelor din BotosaniDe unde vine numele clanului Sadoveanu. Liderul interlop care seamana cu marele scriitor ...citeste mai departe despre " S-a castigat marele premiu la Loto 6/49, in valoare de peste 1,7 milioane de euro. Biletul a costat 18,50 lei " pe Ziare.com