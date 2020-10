"Respectul fata de sectorul privat se vede prin fapte. In 2020 au fost decontate concedii medicale in valoare de 342 milioane lei lunar. Pana acum au fost deja decontate concedii medicale in valoare de 7,4 miliarde lei. Record istoric", a scris Florin Citu duminica, pe Facebook Potrivit datelor prezentate de Florin Citu, in perioada 2009-2019 se decontau in medie 1,3 miliarde lei anual.Ministrul Finantelor, declara, in iunie, ca la momentul in care a preluat functia "era un stoc" de 3 miliarde de lei de concedii medicale neplatite....citeste mai departe despre " Romania a decontat, in 2020, concedii medicale in valoare de 7,4 miliarde lei. Florin Citu: "Record istoric" " pe Ziare.com