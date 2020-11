DOCUMENT Toate restrictiile care vor intra in vigoare in Romania de luni: scolile si gradinitele se inchid, masca e obligatorie, reapare declaratia pe propria raspundere

Comitetul National pentru Situatii de Urgenta propune, pentru limitarea raspandirii pandemiei de COVID-19, ca de luni masca sa fie obligatorie pe tot teritoriul tarii, sa fie instituite restrictii de circulatie si declaratie pe proprie raspundere noaptea.Alte masuri care vor intra in vigoare de luni: cursurile in invatamantul preuniversitar sa se desfasoare online, reuniunile si petrecerile publice sau private, in spatii inchise sau deschise, sa fie interzise, magazinele sa isi inchida programul la ora 21;00, iar pietele care se afla in spatii inchise sa isi suspende activitatea, in timp ce cele din spatii deschise isi pot continua activitatea. Activitatile didactice care impun prezenta fizica a anteprescolarilor, prescolarilor si elevilor in unitatile de invatamant sa se desfasoare in sistem on-line.Farmaciile, benzinariile si operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu isi pot desfasura activitatea in regim normal de munca, cu respectarea normelor de protectie sanitara. Masurile ar urma sa fie valabile 30 de zile.- instituirea obligatiei purtarii mastii de protectie, astfel incat sa acopere nasul si gura, la nivel national, pentru toate persoanele care au implinit varsta de 5 ani, in toate spatiile publice deschise si inchise, indiferent de valoarea ratei de incidenta cumulata a cazurilor din ultimele 14 zile.- toate institutiile publice, precum si toti operatorii economici publici sau privati sa aiba obligatia organizarii activitatii si desfasurarii programului de lucru in regim de telemunca sau munca la domiciliu, iar acolo unde specificul activitatii nu permite acest lucru, sa se organizeze programul de lucru astfel incat personalul sa fie impartit in cel putin doua grupe care sa inceapa, respectiv sa termine activitatea la o diferenta de cel putin 2 ore. Respectarea aplicarii acestei masuri se urmareste de prefecti si de catre Inspectia Muncii.- in toate localitatile, activitatile didactice care impun prezenta fizica a anteprescolarilor, prescolarilor si elevilor in unitatile de invatamant sa se desfasoare in sistem on-line.- in toate localitatile din Romania, sa fie interzisa circulatia persoanelor in afara locuintei/g ...citeste mai departe despre " DOCUMENT Toate restrictiile care vor intra in vigoare in Romania de luni: scolile si gradinitele se inchid, masca e obligatorie, reapare declaratia pe propria raspundere " pe Ziare.com