Restaurantele si cinematografele se inchid din nou in Cluj-Napoca dupa doar cinci zile de la redeschidere

Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) a decis, vineri, ca noile masuri intra in vigoare incepand cu 14 februarie, in toate localitatile clujene in care incidenta COVID-19 este de peste trei cazuri de imbolnavire la mia de locuitori.In Cluj-Napoca, conform raportarii de vineri, incidenta COVID-19 a urcat la 3,49/1.000."In unitatile administrativ-teritoriale de pe raza judetului Cluj, prevazute in Anexa nr. 3 la prezenta hotarare, unde incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile a depasit pragul de 3/1.000 de locuitori, se dispun, pe o perioada de 14 zile, incepand cu data de 14.02.2021, masurile mentionate in hotarare", se arata in decizia CJSU.Pe 8 februarie, fostul prefect al judetului Cluj, Mircea Abrudean, actual secretar general adjunct al Guvernului, a anuntat ca incidenta COVID-19 in municipiul Cluj-Napoca a scazut sub 3 la mia de locuitori si ca, astfel, se redeschid restaurantele, cinematografele, institutiile de cultura, incepand cu 9 februarie.La acea data, incidenta COVID-19 in municipiul Cluj-Napoca era de 2,97/1.000.Romania a atins vineri, 12 februarie, pragul de un milion de persoane care s-au programat pentru vaccinare.