Relaxarea suedezilor pe timp de pandemie costa vieti. Sute de batrani din aziluri sunt rapusi de COVID-19

Desi au vazut ca noul coronavirus a facut ravagii in lume, politicienii suedezi au refuzat sa ia masuri drastice pentru combaterea raspandirii bolii. N-au inchis scoli si nici macar restaurante si baruri. Si nu le-au impus cetatenilor reguli pentru combaterea imbolnavirilor, ci doar le-au recomandat sa se comporte responsabil.Aceasta atitudine calma, rezervata, i-a uimit pe multi. Ba, unora le-a trezit chiar admiratia si le-a dat un sentiment de siguranta. La urma urmei, daca statul nu intervine in forta, situatia nu poate fi, totusi, chiar atat de rea, nu-i asa?Ei bine, mai multi suedezi sustin ca, de fapt, aceasta lejeritate cu care statul a abordat pandemia - lasand deciziile mai degraba pe seama unor experti - este foarte periculoasa si ii costa viata tocmai pe cei mai vulnerabili dintre cetateni: varstnicii internati in aziluri.Spre exemplu, Magnus Bondesson - care are mama internata intr-un astfel de azil - isi aminteste ca a inceput sa isi faca griji inca de la inceputul lunii aprilie, cand institutia i-a interzis sa mai vina in vizita."Dupa cateva zile, am inceput sa comunicam prin Skype (cu mama sa si personalul azilului - n.red.). Si am vazut doi angajati care nu purtau nici masti sanitare si nici manusi.Si am intrebat de ce nu se protejeaza. Iar ei mi-au spus ca nu fac altceva decat sa urmeze protocolul", a declarat Bondesson pentru The Guardian.Iar protocolul spune ca personalul azilului ar trebui sa poarte masti sanitare doar daca suspecteaza ca unul dintre varstnicii cu care lucreaza e infectat cu noul coronavirus. Iar daca simt ca au ei insisi simptome de COVID-19, ar trebui sa nu mai vina la serviciu. In rest, mai nimic.Magnus Bondesson avea dreptate sa fie ingrijorat. In saptamana in care a inceput sa vorbeasca doar pe Skype cu personalul azilului, presa nationala a inceput sa relateze ca tot mai multi batrani din aziluri se infecteaza cu noul coronavirus si mor.In cele din urma, statul a recunoscut ca o treime dintre cele peste 1.300 de persoane infectate, la nivel national, sunt varstnici din aziluri."Aici e si marea noastra problema", a precizat epidemiologul Anders Tegnell, considerat artizanul strategiei lejere de lupta cu pandemia din Suedia.