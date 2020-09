Reguli pentru cafenele si restaurante: Dansul si consumul de produse in picioare sunt interzise. Clientii, obligati sa poarte masca in zonele comune

"Astfel, operatorii economici din sectorul alimentatiei publice au urmatoarele obligatii privind protectia clientilor in spatiile in care acestia au acces: la intrarea in unitatea de alimentatie publica se va face un triaj observational al clientilor, iar accesul clientilor cu semne vizibile de infectie respiratorie va fi interzis; se vor asigura ca la intrarea in unitatea de alimentatie publica, pe mese si la grupurile sanitare exista dispozitive cu produse biocide avizate/autorizate, necesare dezinfectarii mainilor clientilor, precum si informarea acestora cu privire la modul de utilizare", arata Ministerul Economiei.Se vor stabili totodata circuite cu sens unic daca este posibil, ce trebuie parcurse de clienti in unitatile de alimentatie publica, astfel incat sa se minimizeze contactele intre clienti, de exemplu inspre si dinspre toaleta.Mai mult, portul mastii de catre clienti este obligatoriu in cazul deplasarii in zonele comune ale unitatii de alimentatie publica."Se interzice transferul meniurilor, solnitelor, olivierelor si al altor obiecte de pe o masa pe alta. Acestea vor fi dezinfectate dupa plecarea clientilor de la o masa si, unde este posibil, se vor folosi meniuri de unica folosinta. Se interzice consumul de produse stand in picioare, pentru a minimiza circulatia clientilor in interiorul unitatii. Se interzice consumul de alimente/bauturi la scaunele situate la bar si se limiteaza interactiunea persoanelor stand in picioare", mai arata ministerul.De asemenea, se interzic activitatile de divertisment (dans) in cadrul unitatii de alimentatie publica.In unitatile cu plata la casa de marcat se vor instala panouri de protectie din plexiglas.Va fi incurajata plata cu cardul, fie la casa, fie catre personalul de servire."Se asigura ca normele de distantare fizica sunt aplicate in mod eficace si ca se evita pe cat posibil interactiunea fizica cu si intre clienti; se stabileste un numar de maximum 6 clienti care pot ocu ...citeste mai departe despre " Reguli pentru cafenele si restaurante: Dansul si consumul de produse in picioare sunt interzise. Clientii, obligati sa poarte masca in zonele comune " pe Ziare.com