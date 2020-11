"Asa vrea Ciolacu sa conduca Romania! Imi este foarte greu sa scriu ce simt in aceste momente. Au trecut deja multe ore bune de cand al treilea om in stat a indemnat populatia sa ma linseze public, ca pe Ceausescu. Sunt socat si nu pot sa comentez gravitatea acestor declaratii", a scris marti, 3 ocotombrie pe Facebook , Florin Citu.Potrivit acestuia, "pana si in politica exista o limita"."Ajunge! Marcel Ciolacu, tot ce ramane dupa declaratia ta este urmatoarea intrebare: cum te mai duci tu acasa la familia ta si te uiti in ochii lor? Astept sa-ti ceri scuze", a mai scris Citu.Presedintele PSD a raspuns, luni seara, criticilor aduse de ministrul Finantelor, Florin Citu, propunerilor facute in programul de guvernare al PSD, Marcel Ciolacu afirmand ca nu stie "ce ceaiuri ia, dimineata, seara" Florin Citu.Liderul social-democrat sustine punerea in transparenta a proiectului de buget pentru anul viitor, nu neaparat votarea acestuia de catre actualul Parlament, si considera ca "pe Ceausescu l-am impuscat pentru ca a platit datoriile. Ce facem cu cei care au indatorat tara acum?". ...citeste mai departe despre " Razboi intre Marcel Ciolacu si Florin Citu. Ministrul Finantelor: "Au trecut deja multe ore bune de cand al treilea om in stat a indemnat populatia sa ma linseze public, ca pe Ceausescu" " pe Ziare.com