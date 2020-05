Propunerile MAI: Pentru ce activitati vom putea avea voie sa iesim din localitate, dupa 15 mai

Astfel, ramane in vigoare, potrivit documentului citat, interzicerea deplasarii persoanelor in afara localitatii. Aceasta se va putea face, totusi, in anumite conditii:- in interes profesional, inclusiv intre locuinta/gospodarie si locul/locurile de desfasurare a activitatii profesionale si inapoi;- in scop umanitar sau de voluntariat;- realizarea de activitati agricole;- pentru comercializarea de produse agroalimentare de catre producatorii agricoli;- ingrijirea sau administrarea unei proprietati din alta localitate;- eliberarea de documente necesare pentru obtinerea unor drepturi;- participarea la programe sau proceduri in centrele de tratament;- din alte motive justificate, precum: ingrijirea/insotirea copiilor/membrilor de familie, ingrijirea unei rude/afin sau persoana aflata in intretinere, asistenta persoanelor varstnice, bolnave sau cu dizabilitati, deces al unui membru de familie.Deplasarea persoanelor in afara localitatilor se mai poate face in urmatoarele situatii:- asistenta medicala care nu poate fi amanata si nici realizata de la distanta;- activitati recreativ-sportive individuale desfasurate in aer liber (ciclism, drumetie, alergare, canotaj, alpinism, vanatoare, pescuit si altele) cu participarea a cel mult 3 persoane;- participarea la evenimente familiale, cu un numar limitat de persoane si respectarea regulilor de distantare sociala;- pentru achizitia, service-ul, efectuarea ITP sau alte operatiuni de intretinere a vehiculelor, activitati care nu pot fi efectuate in localitatea de domiciliu.Potrivit documentului, dupa 15 mai va exista obligatia de a purta masti de protectie in spatiile publice inchise, in spatiile comerciale, in mijloacele de transport in comun sau la locul de munca.Se recomanda, totodata, adoptarea urmatoarelor masuri: ramanerea in locuinta/gospodarie a persoanelor care prezinta semne si simptome de viroza respiratorie si informarea medicului de familie si evitarea intrarii in spatiile aglomerate de orice tip daca nu este strict necesar.Raman in vigoare mai multe interdictii printre care organizarea si desfasurarea de mitinguri, demonstratii, ...citeste mai departe despre " Propunerile MAI: Pentru ce activitati vom putea avea voie sa iesim din localitate, dupa 15 mai " pe Ziare.com