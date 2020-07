Programul de car-sharig promovat de Gabriela Firea, prin care se dadeau vouchere de 500 de lei pentru combustibil, anulat de judecatori. Decizia poate fi contestata

Este vorba de hotararea CGMB nr. 790/22 noiembrie 2018 - privind aprobarea programului "Stimularea mobilitatii si descongestionarea traficului din Municipiul Bucuresti".Actul a fost anulat in urma sesizarii instantelor de catre organizatiile CeRe: Centrul de Resurse pentru participare publica si ActiveWatch, potrivit unui comunicat de presa al organizatiei CeRe."Cele doua organizatii au aratat in instanta ca proiectul de act normativ a fost votat in cadrul Consiliului General fara a fi fost supus dezbaterii publice, asa cum o cere legislatia in vigoare (Legea 52/2003 privind transparenta decizionala). Mai mult, pentru acest proiect de hotarare de Consiliu General, mai multe organizatii non-guvernamentale au solicitat in scris organizarea unei dezbateri publice.Desi proiectul de hotarare a suscitat mult interes din partea publicului, reprezentantii Primariei Generale nu au dat curs solicitarii noastre si au decis sa supuna acest proiect votului Consiliului General fara respectarea normelor minime de implicare a cetatenilor si de transparenta decizionala," precizeaza sursa citata.Citeste si: Proiectul de car-sharing a trecut de Consiliul General. Firea da 500 de lei pe luna celor care folosesc masina in comunUnde a gresit Primaria Comunicatul precizeaza ca in mod eronat, asa cum confirma decizia instantei, Primaria Municipiului Bucuresti a considerat ca acest proiect nu este un act normativ, ci un act individual, desi era evident ca hotararea privea intreg orasul (chiar zona Bucuresti - Ilfov)."Contestarea acestei hotarari de Consiliu General este, de fapt, un semnal de alarma cu privire la modul tipic in care actuala conducere a institutiei alege sa ia majoritatea deciziilor care vizeaza viata bucurestenilor.Asa cum am aratat, de-a lungul timpului, mai putin de 5% dintre proiectele de acte normative sunt supuse dezbaterii publice (cu exceptia Planurilor de Urbanism). Am ales sa apelam la instanta pentru a demonstra ca aceasta strategie de ocolire a transparentei decizionale contravine prevederilor legale," se mai arata in comunicatul CeRe.ONG-urile ...citeste mai departe despre " Programul de car-sharig promovat de Gabriela Firea, prin care se dadeau vouchere de 500 de lei pentru combustibil, anulat de judecatori. Decizia poate fi contestata " pe Ziare.com