Cum poate fi pus la punct un chirias-problema. Cazul unei femei care a devastat apartamentul in care locuia cu doi caini, platind o chirie de 675 de euro lunar

Printr-un proces deschis la Judecatoria Sectorului 1, proprietarul unui apartament din Bucuresti a dat-o in judecata pe fosta sa chiriasa, cerandu-le judecatorilor sa o oblige pe femeie sa ii achite contravaloarea pagubelor produse in apartamentul inchiriat pentru pretul de 675 de euro/luna.In proces, proprietarul a aratat ca pe toata perioada derularii contractului de inchiriere a avut probleme cu chiriasa, care, "desi avea obligatia de a achita lunar chiria in cuantum de 675 euro/luna, pana la data de 18 a fiecarei luni, nu a indeplinit in mod corespunzator aceasta obligatie, depasind, de fiecare data, perioada limita de efectuare a platii". Proprietarul a mai aratat ca in ultimele doua luni, chiriasa nici nu i-a mai platit sumele datorate.Plangerile vecinilorProprietarul apartamentului a mai aratat ca a fost notificat de Asociatia de Proprietari ca femeia careia i-a inchiriat apartamentul nu respecta dreptul de proprietate comuna "prin permiterea accesului in apartament a animalelor de companie, a deranjat ceilalti proprietari si a afectat curatenia de pe scara blocului, din lift si curtea interioara". Prin aceeasi notificare, se comunica faptul ca nu au fost achitate cheltuielile de intretinere aferente lunilor august si septembrie. In urma notificarii, proprietarul a decis sa rezilieze contractul.Dezastrul lasat in urmaDin proces reiese ca, in momentul in care a preluat apartamentul de la chiriasa, proprietarul s-a luat cu mainile de cap. "Cu ocazia restituirii apartamentului, a fost incheiat procesul-verbal de preluare a imobilului, prin care s-au constatat pagube insemnate care faceau bunul impropriu utilizarii in conditii normale: parchet deteriorat, pereti deteriorati si zgariati profund, canapea deteriorata, perdele distruse, sertare comoda TV roase de caine, scaune bucatarie deteriorate, intrerupator iluminat deteriorate", a aratat proprietarul in instanta.Chiriasa data in judecata nu s-a aparat in proces in niciun fel.Pagube de 13.000 de leiIn urma procesului, cu ocazia caruia s-a realizat si o expertiza pentru a se stabili valoarea bunurilor distruse si valoarea reparatiilor, judecatorii au obligat-o pe fosta chiriasa sa ii achite proprietarului peste 13.000 de lei.