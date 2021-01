Sibiul a devenit, in 1988, primul oras al carui stadion avea o tabela electronica. Dupa zeci de ani in care a indicat scorul din timpul meciurilor de fotbal, miercuri, 20 ianuarie, a fost demontata si taiata.Inaugurarea oficiala a fost facuta un an mai tarziu dupa achizitie, in 23 martie 1989, cand nationala de fotbal a Romaniei a jucat impotriva Italiei, la Sibiu. Meciul a fost castigat de Romania cu 1 la 0.Tabela avea 12 tone, urmand sa fie dezmembrate si picioarele de sustinere, potrivit turnulsfatului.ro."Vor ajunge la fier vechi", au explicat reprezentantii Con-A, compania sibiana de constructii care deruleaza lucrarile de modernizare a stadionului."In Romania nu existau la acea vreme tabele electronice. Nu aveam voie, fiind perioada comunista, nici sa importam. Si am facut o socoteala, costa patru milioane de lei sa produci o astfel de tabela. Ne-am inteles cu Independenta sa faca partea metalica a tabelei, iar partea electronica a facut-o Craiova. Dar pe bani, evident", a declarat Nicolae Nan, fost deputat, care in perioada aceea era director in cadrul Consiliului Popular al judetului Sibiu.Citeste si: Record de decese zilnice cauzate de COVID-19, in Marea Britanie. Cel mai negru bilant de la inceputul pandemiei ...citeste mai departe despre " VIDEO Prima tabela electronica de pe un stadion de fotbal din Romania va ajunge la fier vechi. Momentul in care este demontata cu macaraua " pe Ziare.com