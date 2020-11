Pretul testelor Covid Real Time PCR difera cu pana la 50% de la o clinica la alta. Cel mai scump este de peste 400 de lei

Clinica unde oferta este de 285 de lei transmite rezultatul in 24 de ore.O alta clinica cere 300 de lei, iar raspunsul vine in 48 de ore, iar o alta unitate medicala privata transmite rezultatul in 72 de ore si cere 350 de lei pentru un test RT PCRSunt unele clinici care vand la pachet teste de coronavirus si gripa, iar acest pachet costa in jur de 420 de lei, rezultatul venind in trei zile.Cel mai mare pret ar fi 420 de lei, cu rezultatul in 24 de ore. Oferta aceasta este cu 48% mai mare decat cea mai ieftina.Clinicile recomanda pacientilor o programare prealabila pentru testare.Oamenii ar trebui sa fie foarte atenti la testele RT PCR pentru Covid, sa compare mai multe preturi si sa aleaga oferta cea mai ieftina, intrucat exista diferente foarte mari de preturi pe aceasta piata, a declarat, joi, Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei."Daca in sectorul alimentar am vazut ca lucrurile au continuat sa mearga ok, chiar fiind sub soc, pe zona de produse medicale pietele nu au functionat. Am vazut fenomenele speculative din perioada de inceput a pandemiei, cand preturile au crescut la masti, la dezinfectanti, vedem acum pe zona testelor de tip PCR, vedem diferente foarte mari de preturi, deci e clar ca nu este o piata stabilizata si nu rezista la socuri. Vom fi si mai atenti decat am fost pana acum", a spus Chiritoiu, intr-o conferinta online.Intrebat ce le recomanda oamenilor, in aceasta perioada cand exista o cerere mare de astfel de teste, el a raspuns ca oamenii trebuie sa fie foarte atenti, sa compare mai multe preturi si sa aleaga oferta cea mai ieftina."Pentru oameni: sa fie atenti, sa nu se repeada la primul furnizor, sa verifice doua, trei, patru locuri, pentru ca diferentele de pret sunt mari si pot gasi oferte foarte bune in piata la sau sub pretul mediu din alte state", a recomandat presedintele Consiliului Concurentei.Citeste si:S-au schimbat regulile: Pacientii COVID pot fi externati si dupa 3 zile. Nu mai este nevoie de doua teste negative consecutive ...citeste mai departe despre " Pretul testelor Covid Real Time PCR difera cu pana la 50% de la o clinica la alta. Cel mai scump este de peste 400 de lei " pe Ziare.com