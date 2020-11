Portretul lui Mircea Fechet, noul ministru al Mediului. Cine este si ce avere are

Mircea Fechet se afla pe primul loc pe listele PNL la Camera Deputatilor, din judetul Bacau.Mircea Fechet s-a nascut la 1 iulie 1980. A absolvit Facultatea de Stiinta si Ingineria Alimentelor la Universitatea Dunarea de Jos, Galati (2004) si Facultatea de Drept si Stiinte Administrative in cadrul Universitatii "George Bacovia", Bacau (2015). A fost cursant al Scolii Europene "Ovidiu Sincai" (Consiliul Europei, Strasbourg, Franta, 2007-2008).A fost director la director SC ITELA SRL in intervalul septembrie 2005-septembrie 2008.In perioada septembrie 2008-mai 2010 a ocupat pozitia de consilier pe fonduri europene in cadrul Agentiei de Dezvoltare Locala Bacau.In intervalele mai 2010-mai 2012 si martie 2014-februarie 2019, a fost director executiv adjunct la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubritate Bacau, ocupandu-se, in principal, de coordonarea implementarii proiectului "Managementul integrat al deseurilor din judetul Bacau" finantat prin POS - Mediu, mai scrie sursa citata.A fost vicepresedinte al Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice (ANRMAP), in perioada mai 2012-martie 2014.In perioada februarie 2019-decembrie 2019, a fost auditor public extern la Autoritatea de Audit.Din februarie 2020, este reprezentant al Romaniei la Agentia Europeana de Mediu.Incepand cu decembrie 2019, a fost secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor si PadurilorDeclaratie de avereConform declaratiei sale de avere, Mircea Fechet detine un imobil in Galati de 57 m2, achizitionat in anul 2006, un apartament in Bacau de 75,16 m2, pe care il detine impreuna cu sotia sa si un beci de 15 m2 tot in Bacau.De asemenea, Fechet detine un autoturism marca Mercedes Benz B Class fabricat in anul 2017. In conturi, Fechet are 45.649 de lei si inca 162 de euro si un credit de 63.000 de lei.Fechet a raportat venituri de 110.795 de lei de la ADIS Bacau, Consiliul Local Bacau, Autoritatea de Audit si din functia de secretar de stat la Ministerul Mediului.Sotia sa incaseaza un venit de 17.365 de lei ...citeste mai departe despre " Portretul lui Mircea Fechet, noul ministru al Mediului. Cine este si ce avere are " pe Ziare.com