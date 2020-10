Premierul francez saluta solidaritatea Romaniei dupa ''atacurile defaimatoare'' lansate de Erdogan impotriva lui Macron

"Sunt extrem de onorat si bucuros sa il primesc astazi pe premierul unei mari tari prietene a Frantei. Domnul prim-ministru Ludovic Orban a exprimat intreaga solidaritate si intregul sprijin din partea Romaniei dupa atacurile defaimatoare ale presedintelui Erdogan impotriva presedintelui Republicii Franceze", a afirmat Castex intr-o declaratie comuna cu Orban la Paris, evocand recentul atentat islamist in care un profesor a fost decapitat pentru ca a aratat caricaturi cu profetul Mahomed la clasa.Intr-un discurs in cadrul unei ceremonii de omagiere a profesorului ucis, Macron a vorbit despre "separatismul islamist" si a aparat libertatea de exprimare ce permite prezentarea caricaturala a profetului Mahomed.Declaratiile sale au starnit furie in lumea musulmana.Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a facut apel la boicotarea produselor franceze, dupa ce a pus sub semnul intrebarii "sanatatea mintala" a omologului sau francez."Este extrem de important ca partenerii nostri europeni sa fie alaturi de noi pentru a ne apara valorile comune, cum sunt libertatea de exprimare si de constiinta si lupta impotriva apelurilor la ura si impotriva terorismului. Aceasta crima odioasa a fost comisa exact impotriva acestor valori fundamentale", a mai spus Castex.Premierul francez a precizat de asemenea ca el si omologul sau roman au salutat implinirea a 140 de ani de relatie Franta-Romania si au decis sa intareasca aceasta relatie, "in special in domenii precum energia nucleara, apararea, telecomunicatiile, agricultura, sanatatea sau cultura"."Este obiectul foii de parcurs pe care am semnat-o impreuna cu prim-ministrul, precum si al declaratiei de intentie in domeniul nuclear civil", a mai declarat seful guvernului francez, adaugand in incheiere ca la intrevedere au fost evocate totodata numeroase subiecte europene asupra carora Franta si Romania au pozitii convergente.Premierul Ludovic Orban a inceput luni o vizita oficiala de doua zile in Franta, fiind insotit de ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, ministrul Economiei, Virgil Popescu, ministrul Apararii Nationale, Nic ...citeste mai departe despre " Premierul francez saluta solidaritatea Romaniei dupa ''atacurile defaimatoare'' lansate de Erdogan impotriva lui Macron " pe Ziare.com