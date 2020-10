Tineretea comisarului "Cattani de Romania", superpolitistul care care a trimis sute de interlopi la puscarie si a ajuns acum prefect al Bucurestiului

Era poreclit "comisarul Cattani" si devenise un erou. Era adulat de colegi si jurnalisti si, in egala masura, urat de infractori. Chiar daca avea ca si competenta cele trei judete, "victimele" sale erau din toata tara.Traian Berbeceanu (52 ani) a condus Brigada de Combatare a Criminalitatii Organizate Alba Iulia in perioada 2005 - 2013. A lucrat in Politie timp de 25 de ani, pana la pensionare, in anul 2018.Cat timp a fost seful BCCO Alba Iulia a coordonat zeci de anchete cu infractori inculpati pentru toata gama de infractiuni din domeniul criminalitatii organizate. In 2007, a primit distinctia de politist al anului, alaturi de Brigada care isi avea sediul la Alba Iulia. In anii care au urmat, BCCO Alba Iulia a fost considerata cea mai puternica si mai profesionista dintre structurile similare din tara. Berbeceanu soca si prin modul in care se imbraca. Vestimentatia sa era departe de cea a unui "superpolitist" si aducea mai degraba cu cea a infractorilor pe care in trimitea dupa gratii. Era printre putinii politisti, daca nu singurul, cu cercel in ureche.Dosarul HidraDistinctia de "politist al anului" a fost acordata pentru destructurarea unei grupari specializate in furt de fier vechi din judetul Hunedoara, denumita "Hidra". Un numar de 49 de persoane au fost atunci trimise in judecata pentru activitati de furt de fier vechi in valoare de milioane de euro din zona industriala a municipiului Hunedoara. Cauza a fost trimisa in instanta in 2007 si s-a judecat mai bine de 10 ani doar pe fond. Pedepsele cu executare aplicate inculpatilor de instanta de fond au ajuns la un total de 120 de ani de puscarie. Pe langa ei, alti aproape 30 de indivizi au primit pedepse de inchisoare cu suspendare.Infractiunile pe care le-au savarsit acopera, aproape, intreg Codul Penal. De la tentativa de omor, constituire de grup infractional organizat, pana la furt calificat sau dare de mita, toate se regasesc in dosarul "Hidra". Ancheta in acest caz a inceput in 2006, fiind coordonata de Berbeceanu si procurorul sef al DIICOT - Sibiu pe atunci, Laura Codruta Kovesi, caz care le-a adus notorietate celor doi. Prejudiciul a fost stabilit la 12,5 milioane de lei. Curtea de Apel Cluj-Napoca a desfiintat in 2019 hotararea instantei de fond si, astfel, dosar ...citeste mai departe despre " Tineretea comisarului "Cattani de Romania", superpolitistul care care a trimis sute de interlopi la puscarie si a ajuns acum prefect al Bucurestiului " pe Ziare.com