Pontul prețios care îți scade cheltuielile cu energia electrică: "Factura mea este deja cu 50% mai mică” VIDEO

La fel ca temperaturile, facturile la energie sunt in crestere. Din cauza caniculei, aparatele de aer conditionat sunt pornite, iar consumul de curent se regaseste in facturi.

Unul dintre marii consumatori de energie din casa este aparatul de aer conditionat, acesta fiind responsabil pentru circa 17% din consumul anual al unei gospodarii, potrivit E.ON.

Conform unor studii realizate de Comisia Europeana, un sistem de aer conditionat obisnuit utilizeaza aceeasi cantitate de energie electrica intr-o singura luna cat consuma un frigider cu congelator intr-un an.

Cum poti reduce cheltuielile pe care le aduce aparatul de aer conditionat

O creatoare de continut din Marea Britanie a explicat o modalitate de a reduce costul aerului conditionat.

Utilizatoarea TikTok Kiley Jean a detaliat recent importanta intretinerii proprietatii pentru a economisi bani la facturi, pontul avand 1,2 milioane de vizualizari.

Ea a aratat cum ventilatorul unitatii ei de aer conditionat era acoperit de murdarie.

"Totul este plin de scame si praf adunate de ani de zile, nu poate aspira aer din exterior, asa ca nu va poate raci casa", a explicat aceasta.

Ea a demonstrat cum a curatat toata murdaria din masina folosind o unealta cu ajutorul careia a razuit usor tot praful de pe unitate.

"Trebuie sa verifici si interiorul din partea de jos pentru ca toata murdaria, frunzele si resturile si alte lucruri vor impiedica, de asemenea, aparatul de aer conditionat sa functioneze cat mai bine posibil".

De cand a curatat unitatea, aceasta sustine ca a facut economii: "Spoiler: factura mea de energie este deja cu 50% mai mica", a incheiat femeia. ...citeste mai departe despre "Pontul pretios care iti scade cheltuielile cu energia electrica: "Factura mea este deja cu 50% mai mica" VIDEO " pe Ziare.com

