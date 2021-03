UPDATE 08:25Este vorba despre Spitalul CF Witting, unde conducerea nu ar fi respectat procedurile de achizitie."In cursul zilei de 26 martie a.c., politistii din cadrul Sectiei Regionale de Politie Transporturi Bucuresti, ca urmare a obtinerii autorizarilor legale de la instanta competenta, efectueaza 2 perchezitii domiciliare, in 2 locatii din municipiul Bucuresti, dintre care una este la sediul unei persoane juridice, iar cealalta la sediul unei institutii publice (spital)", anunta Politia Capitalei.Perchezitiile domiciliare se desfatoaraintr-un dosar in care se cerceteaza savarsirea infractiunii de abuz in serviciu, fapta prevazuta de art. 297 alin. (1) C.P. in achizitiile publice privind echipamente de protectie COVID 19 si care se afla in supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti.Citeste si:Noile restrictii luate in calcul: Circulatia pana la ora 20. Magazinele se inchid la 18, daca incidenta depaseste 7,5 la mieHarta interactiva a centrelor de vaccinare, in functie de tipul de vaccin. Cum poti vedea locurile disponibile si cat de mare e lista de asteptareCine sunt falsii stomatologi care au traumatizat oameni. Femeia nu are drept de practica, iar sotul sau este absolvent de opt claseCardurile de criptomonede, valuta virtuala buna in toata lumeaVIDEO Golul lui Andrei Ciobanu de la Euro face inconjurul lumii. "Ma bucur ca ii am profesori pe Hagi si pe Mutu" ...citeste mai departe despre " UPDATE Perchezitii in Bucuresti, inclusiv la un spital, intr-un dosar ce vizeaza achizitia de echipamente de protectie contra COVID-19 " pe Ziare.com