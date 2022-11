Patronii s-au săturat de angajații români neserioși. "Am plătit și mai mult de 7.000 de lei net pe lună, dar tot cu cârpaci m-am ales"

Criza de personal calificat îi determină pe mulți patroni din România să ia în calcul să aducă muncitori din străinătate.

Mai multe domenii de activitate sunt afectate de lipsa muncitorilor calificați, iar printre acestea se află și service-urile auto.

Este cazul unei familii din Botoșani, soț și soție. Cei doi se ocupă de service-ul pe care îl dețin și iau acum în calcul să angajeze personal din străinătate, după cum a scris femeia pe Facebook.

"Sunt din Botoșani și aș dori vă rog o recomandare. Dețin împreună cu soțul meu un service auto, iar în momentul de față mă confrunt cu o problemă, și anume, deficit de mecanici auto. Mă gândesc să încerc să aduc din altă țară. Vă rog dacă se poate să-mi recomandați o firmă cu care ați mai colaborat în acest sens deoarece pe piață sunt destul de multe firme de plasare a forței de muncă și nu aș ști pe care să o aleg", a scris femeia pe Grupul antreprenorilor din România.

"Activez în acest domeniu din 2017, soțul meu este non stop printre ei, am încercat să fim mereu cu toții foaret uniți și DA, i-am respectat și plătit foarte bine. Unii s-au dus pe cont propriu, iar alții, cei mai mulți sunt neserioși. Cei care sunt în domeniu cu siguranță știu despre ce vorbesc eu. Voi contacta firmele pe care mi le-ați recomandat. Este foarte simplu să-ți dai cu părerea, însă la sfârșit tot eu plătesc cărți de muncă, taxele la stat și toate cele. Recomand celor care cred că e atât de simplu și că noi patronii vrem totul moca, să ne arate dumnealor cum e corect și bine.

I-am plătit și îi plătesc foarte bine. Problema este că nu se mai găsesc mecanici cu adevărat. Eu nu caut amatori. Am mecanici, bărbați foarte serioși și dedicați meseriei, dar în rest găsesc doar amatori. Am recurs la această variantă nu ca să-i plătesc mai puțin, ci ca să-și facă treaba cu seriozitate. Din experiența altora am văzut că se poate și că unii sunt chiar harnici", a precizat femeia în comentarii.

Ce investiții implică un service foarte mic

Un alt patron de service a relatat în comentarii câți bani a investit într-un service foarte mic de lângă București.

"Pentru toți cei care spun că un mecanic bun își face service-ul lui....

Am construit de la 0 în jurul Bucureștiului un service foarte mic - un elevator, un post de lucru fără elevator, un birou și o toaletă.

Până acum am chel ...citeste mai departe despre "Patronii s-au săturat de angajații români neserioși. "Am plătit și mai mult de 7.000 de lei net pe lună, dar tot cu cârpaci m-am ales"" pe Ziare.com

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.