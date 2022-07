Pasagerii cu zboruri anulate, lăsați fără ajutor: ”Descurcă-te singur, că noi nu mai facem față”

In aeroportul din Frankfurt a aparut un anunt pentru pasagerii carora li s-au anulat zborurile prin care li se transmite ca trebuie sa se ocupe pe cont propriu de eventuale rezervari la hoteluri sau bilete catre casa.

"In atentia pasagerilor LH

Din cauza numeroaselor zboruri anulate, va rugam sa va faceti propriile aranjamente privind continuarea calatoriei cu trenul, intoarcerea catre casa sau rezervarea unei camere la hotel.

Rezervarile la hotel nu mai pot fi facute de catre colegii nostri", prevede anuntul companiei Lufthansa.

Consultantul in turism Razvan Pascu a postat imaginea pe Facebook, sustinand ca pasagerii "sunt pe cont propriu" si ii sfatuieste sa prevada in buget si astfel de evenimente neplacute.

"Anunt in aeroportul din Frankfurt. Compania Lufthansa isi anunta pasagerii ca sunt pe cont propriu...

Deci daca ai zbor anulat sau intarziat, descurca-te singur, pentru ca noi nu mai facem fata.

Update: Comisarul European pentru Transporturi, Adina Valean, tace malc, probabil e in vacanta. In rest, foarte repede iese pe subiecte de PR, mai ales in Romania.

Asadar, sfat: sa aveti mai multi bani la voi pentru toate calatoriile planificate in perioada urmatoare; nu se stie daca nu cumva veti avea nevoie de extra buget pentru ceva de genul", scrie consultantul in turism.

