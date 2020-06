Pandemie de combinatii: 15 milioane de euro, bani publici pentru masti destinate nevoiasilor, se pierd in offshore-urile lui Topolinski

Un raport Coface obtinut de Ziare.com confirma infiintarea companiei - al carei nume este Naguma Medical Supply SRL - in 11 octombrie 2019. Firma exista, asadar, de doar sapte luni si cateva zile.Conform documentului citat, firma a fost infiintata de doua companii offshore: Drouf Holdings Limited si Benevo Holdings Limited. Ambele isi au sediul in Nicosia, Cipru.Naguma Medical Supply SRL are un capital social de aproximativ 9.500 de euro, iar obiectul principal de activitate al ei este dezvoltarea imobiliara.Raport CofaceFiind atat de noua, firma nu si-a declarat oficial numarul de angajati.Pandemia ca oportunitateLa 1 aprilie, deci acum mai putin de trei luni, firma a fost autorizata si pentru comertul cu produse farmaceutice.O saptamana mai tarziu, in 8 aprilie, Topolinski, omul care reprezinta in Romania interesele Benevo Holdings, deci administratorul de facto al Naguma Medical Supply SRL, anunta un import masiv de masti medicale din China: 90 de milioane de bucati.O luna si ceva mai tarziu, in 21 mai, Guvernul a decis, prin ordonanta de urgenta, sa cumpere si sa distribuie gratuit cate 50 de masti pentru fiecare din cei 2,3 milioane de romani cu situatie financiara precara. Totul prin Ministerul Sanatatii.Cantitatea minima estimata de Guvern la acel moment pentru achizitie era de fix 90 de milioane de masti, putand fi extinsa la cel mult 115 milioane.Procedura de achizitie aleasa de reprezentantii Ministerului Sanatatii a fost negocierea fara publicare prealabila, dupa cum reiese din anuntul Ministerului Sanatatii.In 12 iunie, ministerul condus de Nelu Tataru a anulat procedura, niciunul dintre ofertanti neavand dosarul in regula.In aceeasi zi, ministerul a lansat din nou procedura de achizitie.In 13 iunie, a doua zi, Michael Topolinski a anuntat pe Facebook , intr-un grup de profil, ca Naguma Medical Supply SRL are de vanzare un million de masti ffp2, lasand un numar de telefon pentru a fi contactat pe Whatsapp.Anuntul lui Topolinski de pe Facebook"Suntem flexibili cu pretul, dar dorim doar sa discutam personal", a raspuns acelasi Topolinski unei doamne care i-a comentat ...citeste mai departe despre " Pandemie de combinatii: 15 milioane de euro, bani publici pentru masti destinate nevoiasilor, se pierd in offshore-urile lui Topolinski " pe Ziare.com