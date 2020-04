Orban: Varful va fi in jurul datei de 1 mai. Simt o relaxare, nu trebuie. Ii rog pe romani sa mai reziste!

Orban a precizat ca se pregateste revenirea la normalitate."Presedintele, impreuna cu Guvernul, analizeaza situatia, presedintele a luat decizia de prelungire cu inca 30 de zile a starii de urgenta, urmarim cu atentie evolutia epidemiei si pregatim revenirea la normalitate. Aceasta depinde de modul in care romanii respecta regulile si recomandarile. Cu cat diminuam raspandirea viruslului, cu atat momentul in care revenim la normalitate este mai apropiat.Estimarile epidemiologilor sunt ca varful va fi in jurul datei de 1 mai. Probabil apoi se va diminua numarul de cazuri noi. In functie de evolutii, vom lua toate masurile de revenire la normalitate. Ne dorim ca acest lucru sa se intample cat mai repede", a declarat Ludovic Orban la B1 Tv, miercuri seara, citat de News.ro.Primul ministru a spus ca se simte o relaxare, dar ca in continuare romanii trebuie sa respecte restrictiile impuse de autoritati."Simt o relaxare, nu trebuie sa se intample acest lucru, chiar daca tinem sub control raspandirea virusului. Suntem pe un platou, exista o tendinta de apropiere a unui numar constant de cazuri noi. Ii rog pe romani sa mai reziste, sa respecte conditiile de distantare, regulile stabilite, deplasarea de la domiciliu sa se faca pentru situatiile din ordonantele militare. Interactiunile sociale sa fie realizate in conformitate cu regulile si recomandarile care sunt formulate de specialisti", a mai declarat Orban.Europa nu a atins varful pandemieiLa intreg nivel european nu sunt semne ca s-ar fi ajuns la un varf al epidemiei, avertizeaza Centrul European pentru Controlul si Prevenirea Bolilor (ECDC), agentia specializata a Uniunii Europene, transmite Reuters.Potrivit raportului de risc intocmit de ECDC, sistemul acestuia de monitorizare arata ca mortalitatea se afla inca peste ratele asteptate in Belgia, Franta, Italia, Malta, Spania, Elvetia si Marea Britanie, in special in randul categoriei de varsta de peste 65 de ani.In pofida unor indicii anterioare din Italia si Austria conform carora numarul cazurilor de COVID-19 si cel al deceselor provocate de aceasta boala scade, "in prezent nu exista niciun indiciu ca varful epidemic ar fi fost atins", subliniaza aceasta institutie a UE.Mai mu ...citeste mai departe despre " Orban: Varful va fi in jurul datei de 1 mai. Simt o relaxare, nu trebuie. Ii rog pe romani sa mai reziste! " pe Ziare.com