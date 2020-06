Operatorii din turism cer Guvernului Romaniei suspendarea obligativitatii de returnare a banilor pe vacantele anulate

"ANAT s-a concentrat in intalnirile cu Guvernul din ultima vreme pe cateva obiective. In mod special avem o problema cu legislatia actuala, care a fost introdusa in 2018 ca urmare a unei directive europene care a fost implementata in toate tarile din comunitatea europeana, dar bineinteles ca nimeni nu a prevazut aceasta pandemie, iar ea era facuta pentru vreme de pace, cum zicem noi acum. Noi suntem acum in vreme de razboi. Nu functioneaza legislatia cum ar trebui si de aceea noi am fost primii care am cerut suspendarea unor clauze, respectiv acestea cu returnarea banilor. Pana acum nu ne-a deranjat faptul ca mai aveam cate un client care cerea returnarea banilor, era un procent de sub 1% poate pe an pentru asemenea solicitari, din motive ca au divortat, ca s-a imbolnavit, ca a patit ceva, exista si asigurarea care ii acoperea, nu era nicio problema. Deci, totul functiona perfect, insa acum, cand am fost solicitati cu sutele sa returnam banii, deja este o mare problema si asta a fost una dintre solicitarile noastre - ca sa nu fim obligati - pentru ca nimeni nu are capital pus deoparte inca o data sumele pe care le incaseaza", a afirmat Goicea, intr-o conferinta organizata de Cocktail Holidays, agentie de turism al carei director general este.A doua solicitare cu care agentiile de turism s-au indreptat catre Guvern a fost introducerea modelului german de sprijinire a locurilor de munca denumit Kurzarbeit."A doua problema pe care o solicitam a fost introducerea notiunii de Kurtzarbeit. Am aparut cu totii din ANAT si am solicitat acest lucru. Este un fel de compensare pentru intreprinderile/firmele care au probleme de genul acesta, in care o parte din salariul angajatilor va fi sustinut de catre stat. Este practicat in Germania de multi ani si acum, spre exemplu, firmele care nu s-au inchis si au probleme - o cadere de peste 30% a activitatii, incasarilor - primesc un ajutor din partea statului, in sensul ca 60% din salariul angajatilor este compensat de ...citeste mai departe despre " Operatorii din turism cer Guvernului Romaniei suspendarea obligativitatii de returnare a banilor pe vacantele anulate " pe Ziare.com