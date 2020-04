OMV Petrom sprijina Asociatia Prematurilor in echiparea sectiei de neonatalogie a Maternitatii Bacau

Astfel, cu sprijinul financiar al OMV Petrom , echipamentele au fost livrate si date in folosinta la Maternitatea din Bacau."Stim cu totii ce se intampla in aceste zile si cum totii traim cu teama de a nu ajunge in terapie intensiva si de a nu depinde de un aparat de respirat, de un ventilator.Aceasta teama este permanenta pentru medicii care ii ingrijesc pe cei mai mici pacienti ai Romaniei: prematurii.Suntem extrem de bucurosi ca am reusit sa livram si sa montam, mai ales acum in plina pandemie, 2 ventilatoare Fabiacn nCPAP, accesorii si consumabile aferente ventilatoarelor, un bilirubinometru noninvaziv Bilicare si o lampa de fototerapie Lullaby.Nu reuseam fara sprijinul, increderea si implicarea echipei minunate de la OMV-Petrom, carora le multumim. La Maternitatea Bacau se nasc anual aprox. 3.300 nou-nascuti, din care aproximativ 350 sunt prematuri." Diana Gamulescu - Presedinte Asociatia Prematurilor."Comunitatile locale au fost mereu in centrul atentiei noastre, cu atat mai mult in aceste momente dificile, ramanem implicati si oferim sprijinul nostru acolo unde este necesar.Ne bucuram ca putem sprijini Maternitatea din Bacau cu echipamente de care au nevoie pentru ca cei mai mici membri ai comunitatii sa primeasca asistenta medicala de care au nevoie." Nicolae Ionita, director Zona de productie Moldova.Valoarea donatiei este de 49 000 euro. Echipamentele medicale de ultima generatie sunt vitale in ingrijirea bebelusilor nascuti prematur: "Multumim mult Asociatiei Prematurilor pentru donatia atat de importanta pentru activitatea noastra.O sectie de terapie intensiva nou-nascuti fara aparatura necesara este de neconceput.Supravietuirea nou-nascutului bolnav (prematur sau la termen) presupune pe langa multa pregatire profesionala si devotament si multa tehnologie.Cu cat aparatura este mai performanta, cu atat sansele la viata cresc, si nu numai sansele la viata, ci si modul in care acesti copii supravietuiesc.Supravietuirea unui nou-nascut cu greutatea la nastere de 500 -1000 g fara un ventilator care sa il ajute sa respire zile sau saptamani este imposibila.Monitorizarea functiilor vitale ale nou-nascutului ventilat se face 24 din ...citeste mai departe despre " OMV Petrom sprijina Asociatia Prematurilor in echiparea sectiei de neonatalogie a Maternitatii Bacau " pe Ziare.com