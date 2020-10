"Suntem inca optimisti ca tarile nu vor trebui sa intre in asa-numitul blocaj national", a spus Maria van Kerkhove, director tehnic la OMS pentru Covid-19, intr-o conferinta online, cand a fost intrebata despre numarul in crestere al cazurilor de infectii din Europa, potrivit Reuters."Acum suntem in urma virusului in Europa, asa ca depasirea lui va necesita o accelerare serioasa a masurilor", a adaugat Mike Ryan, expert la OMS.Tedros Adhanom Ghebreyesus a recunoscut ca dupa luni de lupta contra pandemiei care a cauzat mai mult de 1,1 milioane de decese, o oarecare oboseala s-a instalat dar el a facut apel la continuarea luptei la o zi dupa ce un inalt responsabil al administratiei Donald Trump a lasat sa se inteleaga ca Statele Unite renunta "sa preia controlul pandemiei dar ar paria pe medicamente si vaccinuri".Directorul OMS a insistat: "Cand responsabilii actioneaza rapid, virusul poate fi suprimat". "Nu putem renunta. Nu trebuie sa renuntam", a spus el luni. ...citeste mai departe despre " Oficiali OMS: Europa trebuie "sa accelereze serios" lupta contra COVID-19 " pe Ziare.com