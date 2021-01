Tot mai multi oameni cauta alternative la WhatsApp. Signal inregistreaza cresteri spectaculoase

Aproximativ 810.000 de utilizatori din lumea intreaga au instalat Signal in cursul zilei de duminica, de aproape 18 ori mai mult decat numarul de descarcari ale acestei aplicatii din data de 6 ianuarie, ziua in care WhatsApp si-a actualizat termenii politicii sale de confidentialitate, potrivit datelor comunicate de compania de cercetari de piata Apptopia.Noii termeni de confidentialitate de la WhatsApp atribuie acestei aplicatii dreptul de a impartasi datele personale ale utilizatorilor, inclusiv locurile in care se afla si numerele lor de telefon, cu compania sa mama, Facebook Inc., si cu divizii ale acesteia, precum Instagram si Messenger. Utilizatorii care nu vor accepta noii termeni nu vor mai avea acces la conturile lor incepand din data de 8 februarie, conform AFP.Sustinatorii dreptului la confidentialitate au criticat acel update si au citat istoricul companiei Facebook in ceea ce priveste gestionarea datelor private ale utilizatorilor, iar multi dintre ei le-au sugerat acestora sa migreze catre alte platforme online, precum Telegram si Signal.Printre sustinatorii aplicatiei Signal se afla si antreprenorul sud-african Elon Musk, care le-a recomandat admiratorilor lui sa renunte la WhatsApp si sa inceapa sa foloseasca Signal.Pentru a face fata numarului mare de utilizatori noi, administratorii de la Signal au adaugat duminica mai multe servere pentru a sustine traficul online. Pana de curand aceasta aplicatie non-profit era folosita in mare parte de jurnalisti si activisti pentru drepturile omului, care cautau un mod de comunicare mai sigur si cu o criptare superioara.Aplicatia WhatsApp, ale carei instalari zilnice au scazut cu 7% duminica in comparatie cu ziua de miercuri, a fost descarcata de aproape 1,2 milioane de utilizatori pe 10 ianuarie, potrivit Apptopia.Citeste si: Tenismenul Christian Harrison, amendat cu 3.000 de dolari pentru ca a refuzat sa ofere un interviu pe teren ...citeste mai departe despre " Tot mai multi oameni cauta alternative la WhatsApp. Signal inregistreaza cresteri spectaculoase " pe Ziare.com