O companie doneaza spitalelor din Romania 20 de porti dezinfectante

Poarta functioneaza exclusiv cu dezinfectant lichid, iar compania recomanda utilizarea produselor omologate de autoritati.Prima poarta a fost deja pusa la dispozitia Spitalului Coltea, unde a fost si testata.Alte porti sunt pregatite pentru a fi livrate catre Spitalul Colentina; Asociatia Daruieste Viata, pentru spitalul modular pe care organizatia il construieste in incinta Spitalului Elias, Asociatia Magic, pentru mai multe spitale din Bucuresti si din tara; Spitalul din Mioveni; precum si catre spitalul construit de Auchan si Leroy Merlin pentru pacientii afectati de COVID-19.Alte porti de dezinfectare vor putea fi puse la dispozitia unor unitati medicale care au nevoie de acest tip de echipament.Acestea sunt rugate sa contacteze furnizorul la adresa: covid-19@emi.ro.EMI International este o companie care fabrica porti industriale. Decizia de a realiza aceste porti de dezinfectare a fost luata imediat din dorinta de a sprijini medicii si personalul medical din Romania in lupta impotriva COVID-19, in urma mesajelor transmise de cadrele medicale care solicitau un astfel echipament prin intermediul presei.Compania si-a mobilizat rapid resursele umane si tehnice, pentru a concepe si dezvolta un model de poarta la calitate industriala, care sa poata fi folosita pe termen lung in conditii depline de securitate. Motivati de acest scop, angajatii implicati in proiect au finalizat si testat prototipul intr-un termen record de 6 zile.Echipa a utilizat atat materialele existente in fabrica proprie, de la Cateasca din judetul Arges, cat si tehnologiile moderne pe care la are in dotare.EMI International are o experienta de peste 20 de ani in construirea si mentenanta de usi industriale, si efectuarea de lucrari complexe cum ar fi furnizarea si instalarea de usi pentru nou sarcofag in Cernobil."Ideea construirii acestei porti de dezinfectare a venit firesc din interiorul echipei.Un coleg a dat semnalul: >.Am analizat propunerea, o echipa de dezvoltare de produse s-a format si a lucrat intens finalizand un concept in 24 ore.Am hotarat sa fabricam 20 de porti de dezinfectare pe care sa le oferim gratuit spitalelor. Firma noastra are puternice valori umane si altruiste, suntem cu totii bucurosi ca putem sa dam o mana de ajutor.