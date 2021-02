O altfel de revista a presei. Esential in 22 februarie 2021

ROMANIA NOASTRA➤ Romania a inregistrat in 2020 cea mai scazuta valoare a natalitatii din toata istoria demografica a tarii➤ 71% dintre copii sustin ca violenta este prezenta in scolile lor - studiu World Vision Romania➤ "Generatia uitata": cazul elevilor din zone fara internet sau tablete ca sa poata urma scoala online. "Ii asteptam la vaci, la oi"➤ Cum a devenit extractia carbunelui din Valea Jiului o munca in zadarOrasul Deva, fara caldura cand protesteaza minerii➤ Medici rezidenti in razboi cu Raed Arafat. Seful DSU este acuzat in justitie ca a emis un ordin prin care obliga la "munca fortata"➤ Medic condamnat dupa 14 marturii de mita, acuzat de un tata: "I-a pus mana stramb fetitei mele de 3 ani si nici n-a vrut sa stea de vorba cu noi"Reactia medicului acuzat de parinti ca a pus stramb mana fetitei de trei ani si nu le-a spus: "Meseria o fac ca la carte, si mai bine un pic"➤ Noul camin cultural din Dumbravita are doua scari care se opresc in tavan. Proiectantul: "Acolo se poate face in viitor o terasa"➤ Poluare pe raul Prahova. Un perete al statiei de epurare de la Sinaia s-a prabusit➤ Galati: Un autobuz cu calatori la bord a luat foc in mers. Nu sunt victime➤ Petrecere ilegala tolerata de politistii care patrulau in zona. "S-au prefacut ca nu vad, nu aud..." Prefectura Suceava a ramas fara singurul angajat al Corpului de Control, dupa ce acesta si-a luat concediu de odihnaNU SUNT BANI➤ Povestea TIR-urilor transformate in unitati mobile de Terapie Intensiva: Cumparate de ISU, Fundatia SMURD si Mereu Aproape in primele luni ale pandemiei, unele au ajuns rapid la reparat sau au devenit inutilizabile dupa ce a plouat➤ Managerul Institutului Marius Nasta: "Pompierul angajat la spital este in concediu de peste sase luni. A reusit sa combine concediile medicale cu cele de odihna"➤ Satele care bat orasele la terenuri de sport. In timp ce ruralul a atras bani europeni, la oras baza e bugetul local➤ Functionara la primaria Cluj, avere de jumatate de milion de euro. ANAF verifica in detaliu cum au fost dobanditi banii➤ Conducerea ASF ar putea avea imunitate penala si civila. Proiectul ...citeste mai departe despre " O altfel de revista a presei. Esential in 22 februarie 2021 " pe Ziare.com