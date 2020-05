Nu scapam total de declaratie: Vela ne explica ce vom scrie in ea ca sa mergem la munte

Astfel, nu vom mai avea nevoie de o astfel de declaratie pentru deplasarea in localitate, insa ea va fi necesara daca dorim sa iesim din oras.Din declaratie vor fi scoase rubricile referitoare la iesirea din casa pentru cumparaturi, plimbarea animalelor de companie etc. Decizia finala privind declaratia nu este inca luata si documentul va fi publicat cand se vor stabili detaliile in Comitetul National pentru Situatii de Urgenta.Dupa anuntul privind relaxarea masurilor, una dintre curiozitatile romanilor a fost legata de deplasarile la munte pentru relaxare, iar ministrul de Interne, Marcel Vela, sustine ca acestea vor fi permise. Pentru acest lucru in declaratia pe propria raspundere va fi precizat intervalul de timp alocat si destinatia aleasa."Da, poate. Va scrie in declaratia pe propria raspundere ca se duce in Sinaia, sa faca un traseu montan, in perioada de... pana in perioada de... si se duce. Deci la plecare in afara orasului se va completa o declaratie, probabil, nu o dau ca si certa, pentru ca va decide Comitetul National pentru Situatii de Urgenta, dar, pentru a tine sub control posibilele infectii, contaminari cu acest virus pacatos, intre orase trebuie sa fie o rigurozitate sau o coordonare, sa nu zic un control in sensul strict al cuvantului.Oamenii trebuie sa stie ca miscarea lor trebuie sa fie in folosul lor, dar daca se depasesc unele limite, unele reguli, ei pot sa-si riste sanatatea", a transmis Marcel Vela.El a mai spus ca: "Vor fi permise drumetiile, sporturile individuale, mersul cu bicicleta, pescuitul. Oamenii o sa poata avea activitati, sa se bucure de natura, sa se bucure de primavara, de vara, dar in acelasi timp, trebuie sa respecte masurile de izolare, de distantare sociala, de igiena personala, pentru ca acest virus nu ia vacanta in 15 mai".Cu toate ca ministrul Vela si premierul Ludovic Orban au sustinut ca romanii pot merge la munte, ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, este de alta parere."Noi contam mult pe spiritul civic. Daca o data cu libertatea de miscare individuala, vedem ca nu avem focare in aceste locuri putem sa ne gandim la extinderea relaxarii si in alte zone. Deschidem muzeele, care sunt spatii inchise pentru ca acolo se poate controla fluxul.In aer liber nu se poate, de aceea, parcurile sunt inchise. Nu se va putea merge la munte sau la m ...citeste mai departe despre " Nu scapam total de declaratie: Vela ne explica ce vom scrie in ea ca sa mergem la munte " pe Ziare.com