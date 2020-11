"Informatie la zi pentru plata stimulentului financiar destinat persoanelor cu handicap: azi au fost semnate ordinele de plata pentru virarea banilor catre destinatari. Posesorii de carduri BCR vor primi marti banii pe card, iar cei care au carduri la alte banci, miercuri", a scris primarul general pe Facebook Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti informa pe 27 octombrie ca plata stimulentului financiar pentru persoanele adulte cu handicap, in valoare totala de 28.000.000 lei, va fi amanata, urmand sa fie facuta la o data ulterioara, care va fi comunicata de indata ce DGASMB va dispune de fondurile necesare.Primarul general in functie la acea data, Gabriela Firea, declara ca plata stimulentului financiar pentru persoane adulte cu handicap se face in ultima zi a lunii sau in primele zile din luna urmatoare, "in functie de situatia financiara", dar si ca situatia financiara a Municipalitatii e una dificila, in contextul diminuarii cotei din impozitul pe venit alocata PMB.In urma cu o saptamana, Nicusor Dan transmitea ca stimulentul financiar pentru persoanele cu handicap din Bucuresti va fi platit pe 9 noiembrie, mentionand totodata ca singurii bani pe care i-a gasit in conturile primariei au fost 4,4 milioane lei. ...citeste mai departe despre " Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat cand va fi platit stimulentul financiar pentru persoanele cu handicap " pe Ziare.com