"Am convenit aplicarea unui chestionar pentru soferi si vatmani, in urma caruia vom obtine o imagine mai exacta a situatiei din teren si care ne va ajuta sa luam decizii informate. Vom face eforturi suplimentare pentru ca toti cei care folosesc transportul public in Capitala sa fie in siguranta", spune Nicusor Dan."Am fost azi la sediul Societatii de Transport Bucuresti, unde am analizat in special masurile de protejare a calatorilor in contextul actualei epidemii COVID-19. Am discutat despre numarul mediu de calatori pe linii si pe ore, despre dezinfectia in mijloacele de transport in comun, despre purtarea mastii in interiorul acestora. Am convenit aplicarea unui chestionar pentru soferi si vatmani, in urma caruia vom obtine o imagine mai exacta a situatiei din teren si care ne va ajuta sa luam decizii informate", a scris Nicusor Dan, pe Facebook , vineri seara.El a adaugat ca se vor lua masuri pentru ca transportul public sa ofere siguranta. "Vom face eforturi suplimentare pentru ca toti cei care folosesc transportul public in Capitala sa fie in siguranta. Sanatatea bucurestenilor este prioritatea noastra in saptamanile care urmeaza", a afirmat el.Transportul in comun a fost enumerat de autoritatile intre locurile cu transmitere accentuata a noului coronavirus. ...citeste mai departe despre " Nicusor Dan, dupa o vizita la Societatea de Transport Bucuresti: Vom face eforturi suplimentare pentru ca toti cei care folosesc transportul public sa fie in siguranta " pe Ziare.com