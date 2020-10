Nicusor Dan a abordat, marti seara, la Digi 24, problema sistemului de termoficare din Bucuresti si a precizat ca trebuie pregatit un management de avarie."Asta e tot ce putem face in aceasta iarna si este ce am spus si in campania electorala. Pentru asta e nevoie de echipamente, de exemplu de detectoare ca sa nu se duca oamenii sa vada de unde iese aburul, ci sa detecteze exact unde este avaria. E nevoie de echipe, nu sunt suficiente la nivelul municipalitatii si atunci trebuie sa faci niste licitatii de urgenta ca sa mai aduci niste privati care sa intervina. Trebuie sa ai deja materialele in stoc cu care intervine, adica acele bucati de conducta cu care sa inlocuiesti, a mai declarat primarul ales al Capitalei.Acesta a promis ca se va raspunde la telefon bucurestenilor care suna la compania de termoficare."Asta este o promisiune, ca o sa imbunatatim semnificativ relatia cu bucurestenii pe aceasta chestiune. In primul rand o sa raspunda tot timpul cineva la telefon, in al doilea rand o sa spunem foarte onest care este termenul in care se va rezolva acea avarie", a mai precizat Dan.Intrebat cat la suta dintre bucuresteni pot miza pe apa calda si caldura in calorifere, Dan a declarat: "Toata lumea va avea caldura si apa calda, dar o sa avem cateva sute de avarii. Promisiunea este ca in modul cel mai transparent o sa le facem, o sa le rezolvam in cel mai scurt timp posibil. Asta este miza pentru aceste urmatoare saptamani. Bineinteles, incepand cu primavara, cand vremea o permite, o sa incercam sa luam bani europeni si o sa incercam sa facem treaba serioasa de inlocuire a retelei".Potrivit primarului ales al Capitaleil specialistii stiu deja unde trebuie intervenit, iar " in 2 ani imbunatatirile or sa fie sensibile". ...citeste mai departe despre " Nicusor Dan: "Toata lumea va avea caldura si apa calda, dar o sa avem cateva sute de avarii" " pe Ziare.com