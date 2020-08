Naguma Medical anunta ca va transmite luni Ministerului Sanatatii 10 milioane de masti destinate persoanelor vulnerabile. Precizarile vin dupa ce premierul a spus ca va rezilia contractul

"In acest weekend, Ministerul Sanatatii, prin Directia de Sanatate Publica, a deschis noi centre pentru primirea mastilor medicale. Naguma va continua sa distribuie mastile pe parcursul saptamanii, 10 milioane fiind livrate chiar astazi. Mastile achizitionate vor fi distribuite gratuit de catre minister unui numar de 2,3 milioane de romani din categorii sociale defavorizate", se precizeaza in comunicatul Naguma Medical Supply SRL.Parte a grupului InteRo, compania Naguma Medical Supply SRL a castigat licitatia organizata de Ministerul Sanatatii pentru livrarea unui numar de 115 milioane de masti tip 3 PLY, oferind cel mai mic pret, respectiv 0,64 RON plus TVA, pentru masti medicale cu certificat de garantie si calitate, potrivit comunicatului.Incepand din luna martie, Naguma Medical Supply SRL a furnizat Romaniei si altor tari din Uniunea Europeana peste 30 de milioane de masti, se mentioneaza in comunicat.Compania Naguma Medical Supply SRL apartine familiei de investitori canadieni Topolinski, prezenta in Romania de peste 13 ani si activand cu precadere in domeniul dezvoltarilor imobiliare, si care isi propune ca pe termen lung sa transforme societatea comerciala intr-un furnizor de masti si alte echipamente individuale de protectie pentru Europa de Est, conform comunicatului.Citeste si: Pandemie de combinatii: 15 milioane de euro, bani publici pentru masti destinate nevoiasilor, se pierd in offshore-urile lui TopolinskiDeclaratiile premieruluiPremierul Ludovic Orban a declarat, duminica, referindu-se la licitatia pentru mastile destinate persoanelor vulnerabile, ca va fi reziliat contractul daca cei care au castigat nu livreaza luni produsele.Seful Executivului a explicat ca licitatia a fost contestata de trei firme, atat la CNSC, cat si in instanta, contestatiile au fost respinse si ulterior s-a trecut la semnarea contractului-cadru, apoi a celui subsecvent cu castigatorul."Castigatorul licitatiei avea obligatia ca, in termen de cinci zile, sa depuna scrisoare de garantie, urmand sa inceapa cele sapte zile de derulare a contractului. Suntem in situatia in care castigatorul licitatiei nu a dep ...citeste mai departe despre " Naguma Medical anunta ca va transmite luni Ministerului Sanatatii 10 milioane de masti destinate persoanelor vulnerabile. Precizarile vin dupa ce premierul a spus ca va rezilia contractul " pe Ziare.com