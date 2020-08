Misiunea istorica a NASA si SpaceX s-a incheiat cu succes. Crew Dragon a readus cu bine astronautii pe Terra

Capsula Crew Dragon "Endeavor" s-a desprins sambata de la docul Statiei Spatiale Internationale, avandu-i la bord pe Bob Behnken si Doug Hurley. Dupa o calatorie de 21 de ore, capsula detinuta de compania miliardarului Elon Musk a amerizat duminica seara (21:48, ora Romaniei) in apropiere de coastele Floridei, noteaza Descopera.ro.Astronautii Bob Behnken si Doug Hurley au fost scosi din capsula dupa mai bine de o ora, procesul fiind intarziat putin din cauza depistarii in jurul capsulei a unor gaze toxice care proveneau de la agentul de propulsie.Cei doi astronauti sunt in stare buna, dar vor intra intr-o perioada de recuperare, avand in vedere ca au trait mai bine de doua luni in conditii de imponderabilitate.Revenirea pe Terra a Crew Dragon "Endeavor" a fost un nou test pentru SpaceX deoarece capsula a trebuit sa treaca prin temperaturi de peste 1.900 de grade Celsius, la reintrarea in atmosfera Terrei.Totodata, a fost un test si pentru propulsoare si pentru cele doua seturi de parasute care au trebuit sa incetineasca viteza de la 28.000 km pe ora, la 560 km pe ora, la intrarea in atmosfera, si apoi pana la 24 km pe ora, in momentul amerizarii.Amerizarea cu succes reprezinta incheierea triumfala a primei misiuni Crew Dragon catre si inapoi de la Statia Spatiala Internationala.Misiunea marcheaza prima revenire a austronautilor americani pe Terra, de la incheierea programului navetelor NASA, in 2011. De atunci, SUA si-au trimis astronautii in spatiu numai cu navetele rusesti Soyuz.NASA are acum programe de trimitere a astronautilor la bordul capsulelor spatiale detinute de SpaceX si Boeing.Primul transport a fost deja realizat, in 30 mai, de catre Space X, odata cu lansarea Crew Dragon. Acum s-a realizat si revenirea astronautilor pe Terra, la bordul aceleasi capsule.Sumele platite de NASA celor doua companii sunt insa diferite. Un raport al Inspectorului General al NASA a aratat ca transportarea unui astronaut catre Statia Spatiala Internationala de catre Boeing va costa 90 de milioane de dolari. Pentru acelasi serviciu oferit de catre SpaceX, costul este de 55 de milioane de dolari.Spre comparatie, incepand cu anul 2017, NASA a platit, in medie, 79,9 milioane de dolari per astronaut ...citeste mai departe despre " Misiunea istorica a NASA si SpaceX s-a incheiat cu succes. Crew Dragon a readus cu bine astronautii pe Terra " pe Ziare.com