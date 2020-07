"Cand s-a vorbit de relaxare, s-a perceput ca o adevarata libertate. In timp, dupa primele doua saptamani, au aparut si voci care indemnau la nesupunere. Ne-am adaptat si la acest moment, gestionand tot ce inseamna Sarbatorile Pascale, 1 Mai, week-end-urile prelungite, inclusiv de Rusalii, dar atitudinea a ramas aceeasi a celor care contesta acest lucru, dar gestionam si aceste lucruri", a declarat Nelu Tataru la TVR 1, marti seara.Intrebat daca vin zile mai grele, ministrul Sanatatii a subliniat ca este necesar sa respectam regulile si ca va trebui sa ne obisnuim cu prezenta virusului inca un an sau chiar doi."Vad in perspectiva la sfarsitul lunii iulie, inceputul lunii august o viata cvasi-normala. Spun cvasi-normala, in contextul in care trebuie sa ne obisnuim cu persistenta acestui virus, un an sau doi, cu transmiteri subliminale, cu usoare valuri, cum avem la gripa sezoniera. Dar ca sa ajungem la acest lucru, trebuie sa respectam niste reguli. Am putut vedea week-end-urile trecute ca o parte din conationalii nostri cam uita de aceste reguli. Ei trebuie sa respecte acele reguli pentru a ajunge la liman, macar din respect pentru cei care doua luni de zile au stat in casa", a explicat Tataru.Nelu Tataru a precizat ca spitalele COVID sunt, in continuare, necesare. "Evolutia din aceste spitale COVID ne arata ca sunt in continuare necesare, mai ales in anumite zone unde avem focare in desfasurare sau avem un numar crescut de cazuri. Suntem intr-o perioada pandemica, suntem intr-o perioada in care avem un necesar de paturi pentru patologia COVID, dar sa nu uitam nici de cei din patologia non- COVID", a afirmat ministrul Sanatatii. ...citeste mai departe despre " Ministrul Sanatatii sustine ca romanii vor avea o viata cvasi-normala "la sfarsitul lunii iulie, inceputul lunii august" " pe Ziare.com