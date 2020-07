Ministrul Muncii spune ca pensiile vor fi majorate, dar nu stie cu cat. "Ma intereseaza sa fim corecti cu oamenii"

"Bineinteles (ca pensiile vor fi majorate in septembrie - n. r.). Intr-o decizie pe acest subiect, prima sursa de informatii vine de la Ministerul Finantelor, institutia care are diagnoza incasarilor la buget si are evaluarea corecta a situatiei financiare si a resurselor bugetare. Este o abordare corecta, bazata pe o estimare clara a posibilitatii de mentinere a cresterii si in urmatorii ani - ar fi o tragedie sa faci mariri peste posibilitatile pe care le ai, dupa care sa revii si sa ajungi la taieri. Asa ceva, dupa parerea mea, ar fi o tragedie si nimeni nu-si doreste. Prin urmare, Ministerul Finantelor Publice, in foarte scurta vreme, ne va indica poza corecta a incasarilor la buget in acest moment", a afirmat Violeta Alexandru, intr-un interviu pentru Libertatea.Ministrul Muncii a subliniat ca nu va avansa un procentaj privind majorarea pensiilor in septembrie inainte de a discuta cu conducerea Ministerului Finantelor."Noi ne-am angajat sa marim pensiile. Acest mesaj al nevoii de a mari pensiile este clar auzit de catre Guvern si este auzit in sensul puterii de cumparare si a nevoii evidente a acestor oameni pentru cresterea pensiilor. Diferenta dintre noi si PSD este ca noi nu suntem populisti, ceea ce ne costa, dar daca PSD voia sa mareasca pensiile o facea luna urmatoare fata de momentul in care au dat aceasta lege. Nu am de gand sa fie populista, nu vreau sa arunc cu procente, ci eu vreau sa lucrez cu echipa Ministerului Finantelor si sa vedem care sunt posibilitatile in acest moment, dupa aceasta perioada de pandemie, in care economia a fost greu incercata", a adaugat ea.Seful de la Munca a sustinut ca i-ar fi foarte usor sa realizeze o lege prin care sa mareasca pensiile cu 80%, insa acest lucru nu ar fi corect."Avem o reala determinare sa creasca pensiile. Declaratiile pe aceasta tema le va face ministrul Finantelor, pe baza evaluarii pe care o are in pregatire. Nu sunt omul care sa arunce informatii in spatiul public. Eu, in acest moment, sunt interesata sa aud de la colegul meu exact care este situatia bugetului. Eu nu fac genul acesta de politica in care sa-mi calculez in primul rand castigul (electoral - n. r.). Pe mine ma intereseaza sa fim corecti cu oamenii, sa le spunem toate elementele. Pentru mine este important acest t ...citeste mai departe despre " Ministrul Muncii spune ca pensiile vor fi majorate, dar nu stie cu cat. "Ma intereseaza sa fim corecti cu oamenii" " pe Ziare.com