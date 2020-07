"S-a terminat cu activitatea obscura, in sensul in care stiu doar cativa care stiu doar cativa care sunt rezultatele Inspectiei Muncii. Rog sefii din teritoriu sa iasa in teren alaturi de echipe. Si le mai cer un lucru. Le cer sa le pese. Daca in drumul lor de acasa la serviciu vad un santier in care se lucreaza fara echipamente de protectie, sa se dea jos si sa vada ce se intampla. Daca au semnale, ca doar nu le-oi primi doar eu, de la oameni, ca exista munca nedeclarata sau nu li se asigura un confort minimal, sa le pese. Schimbati optica fata de aceasta institutie prin propria dumneavoastra conduita. Sefii ITM au de la mine aceasta solicitare inainte de a discuta despre decizii structurale. Daca vad ca apelul meu nu este receptat, in mod evident voi lua masuri radicale de resetare a institutiei. A venit momentul sa repunem Inspectia Muncii in zona de credibilitate si de incredere pe care o merita. Asa cum va cer dumneavoatra in teritoriu, asa muncim si noi in Bucuresti", a transmis Violeta Alexandru. ...citeste mai departe despre " Ministrul Muncii le cere sefilor ITM "sa se dea jos din masinile scumpe" si sa mearga pe santierele cu probleme " pe Ziare.com