Ministrul Energiei: Sustin in totalitate dreptul de preemptiune al Primariei Capitalei de a achizitiona Elcen

"Eu cred ca este ok sa fie totul integrat si evident modernizat. Si Elcen are nevoie de modernizare si acolo avem fondul de modernizare si indiferent ca e proprietatea ministerului sau a primariei, acest lucru trebuie facut. Degeaba, insa, faci Elcen fara reteaua de termoficare si aceasta trebuie complet reabilitata. Primaria Generala si-a exprimat (intentia de a cumpara Elcen- n.red.) in 13 ianuarie catre administratorul judiciar, ne-a instiintat si pe noi.Sigur, sustin in totalitate acest lucru, dreptul de preemptiune de a achizitiona Elcen sau activele din Elcen. Daca acest lucru va fi dus la bun sfarsit este foarte bine. Elcen va putea functiona sub aceeasi umbrela a primariei, cu o conducere unica, nu mai da vina nimeni unui pe altul, ca nu-si mai plateste unul altuia subventiile, datoriile catre furnizori", a spus Popescu, la B1 TV.Ministrul de resort a sustinut ca pentru achizitia Elcen nu trebuie sa existe bani de la bugetul de stat. "Pot sa existe bani din taxe si impozite. Primaria Capitalei este o primarie bogata. Exista si finantari si din alta parte", a mentionat demnitarul.Anuntul lui Nicusor DanSaptamana trecuta, primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat, intr-o conferinta de presa, intentia Municipalitatii de a cumpara Elcen, mentionand insa ca pentru realizarea acestui deziderat trebuie fie obtinut acordul Guvernului si al Consiliului General al Capitalei."Ne-am exprimat intentia de a cumpara Elcen. Este un deziderat care a aparut in spatiul public de foarte mult timp, inclusiv la administratiile anterioare. Avem instrumentele sa il realizam. Exista disponibilitatea - pe care am exprimat-o formal din partea Primariei Capitalei. Este nevoie de acordul Consiliului General si este nevoie de acordul Guvernului, prin Ministerul de Finante si prin Ministerul Energiei.Sunt optimist ca aceasta preluare va avea loc", a precizat Dan in cadrul unei conferinte de presa sustinute la Primaria Capitalei.Acesta reamintit ca, in anul 2016, societatea Elcen a fost evaluata la un miliard de lei si a estimat ca, urmare a faptului ca nu s-au mai realizat mari lucrari de investitii, aceasta valoare a scazut.Nicusor Dan a preconizat ca, "in cel mai fericit scenariu", achizitia ar putea fi realizata in luna mai, iar aceasta ar perm