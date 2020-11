Ministrul Educatiei prezinta masurile pentru invatamantul online: "Copiii care nu au acces la internet vor primi acasa, de la profesori, materiale didactice"

Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a reamintit ca Guvernul Romaniei a decis ca de luni elevii sa continue educatia in mediul online."Dupa cum stiti, Guvernul Romaniei a decis ca de luni elevii sa continue #educatia in mediul online, iar parintii si toti angajatii, acolo unde se poate, sa isi desfasoare activitatea de acasa. Aceste masuri sunt complementare si au ca scop diminuarea raspandirii virusului.Cifrele care ne indica gradul de infectare sunt alarmante, spitalele sunt arhipline, iar personalul medical ne transmite mesaje clare ca sistemul medical are nevoie de ajutor din partea intregii societati! #impreunaMulti contestatari ai acestor masuri vorbesc despre rata scazuta a infectarilor in scoala, venind cu exemplul altor tari din Europa, unde invatamantul continua in varianta clasica.Aceasta abordare este una extrem de periculoasa, pentru ca prezinta incomplet realitatea!Potrivit specialistilor, mare parte dintre copii sunt potentiali transmitatori asimptomatici ai virusului. Prin urmare, cifrele referitoare la rata infectarii in randul elevilor nu prezinta o imagine elocventa a situatiei.Decizia Guvernului arata #responsabilitate si se bazeaza pe analize si date mult mai complexe ale situatiei per ansamblu. Fiecare Guvern din UE a decis cum se pozitioneaza in lupta impotriva virusului, in functie de resursele sistemelor pe care le conduc. Astazi, sanatatea romanilor si a sistemului medical reprezinta PRIORITATE 0 pentru Romania! Ne dorim, chiar daca sunt necesare restrictii, sa continuam educatia si sa lasam economia sa functioneze", transmite ministrul Educatiei.MasurileAcesta a prezentat o serie de masuri luate la minister pentru trecerea totala la invatamant online."Referitor la masurile pe care le-am luat la minister pentru trecerea totala in online, as vrea sa transmit cateva mesaje colegilor mei profesori, educatori, invatatori, directori de scoli si inspectori, dar si parintilor si elevilor:1. Toti profesorii care au nevoie de indrumare pentru invatarea online vor beneficia, incepand de marti, de webinarii, pentru fiecare materie, coordonate de experti din minister.2. Primele peste 64 de mii de tablete au ajuns deja la elevii din mai multe judete. Saptamana viitoare vor fi livrate restul de pana la 82.000. Atat ministerul, cat si operatorii care au castigat licitatiile organiza ...citeste mai departe despre " Ministrul Educatiei prezinta masurile pentru invatamantul online: "Copiii care nu au acces la internet vor primi acasa, de la profesori, materiale didactice" " pe Ziare.com