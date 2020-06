Ministrul Economiei promite, din nou, ca statul se apuca de construirea reactoarelor trei si patru de la Cernavoda, abandonate de 28

El sustine ca, dupa renuntarea la negocierile cu consortiul chinez China General Nuclear, Guvernul are "o strategie" in privinta dezvoltarii centralei.Discutiile cu firma chineza au durat aproape sapte ani, dupa care, in urma cu o luna, s-au incheiat fara succes, transmite News.ro."Daca mai stateam mult intepeniti in negocierile cu compania chinezeasca riscam sa avem probleme din punctul de vedere al sistemului energetic national", a afirmat Popescu.Popescu isi asuma ca decizia de a inchide discutiile interminabile cu chinezii i-a apartinut."Am spus-o de nenumarate ori: cred ca sapte ani de zile intepeniti intr-un proiect care nu a mers mai departe trebuie sa inceteze. De aceea am luat decizia de a mandata in AGA reprezentantul Ministerului sa voteze pentru finalizarea negocierilor cu compania chineza, consortiul chinezesc. Acest lucru s-a intamplat si de aceea Consiliul de Administratie este mandatat sa gaseasca o noua strategie si va asigur ca veti vedea ca avem aceasta strategie si in perioada imediat urmatoare veti vedea ca ne vom apuca efectiv, pana la urma, de pornirea constructiei reactoarelor 3 si 4", a afirmat ministrul Economiei, luni, in Parlament, la "Ora Guvernului", citat de news.ro.Ministrul le-a transmis parlamentarilor ca, daca ar fi continuat negocierile cu consortiul din China care s-a aratat interesat sa investeasca in centrala nucleara, ar fi existat probleme pentru Sistemul Energetic National (SEN).Ministrul nu a dat detalii suplimentare despre aceste potentiale probleme pentru SEN."Suntem chiar intr-o mare intarziere. Daca mai stateam mult intepeniti in negocierile cu compania chinezeasca riscam sa avem probleme din punctul de vedere al sistemului energetic national. Nu uitati ca reactorul 1 trebuie intubat in 2026", a explicat Virgil Popescu.In 26 mai, Nuclearelectrica , compania de stat care administreaza centrala nucleara din Cernavoda, anunta ca Ministerul Economiei, in calitate de actionar majoritar, a solicitat companiei sa abroge Strategia de continuare a reactoarelor 3 si 4 de la Cernavoda, proiect evaluat la 6,45 miliarde euro, solicitand si incetarea negocierilor cu chinezii de la China General Nuclear (CGN).Discutia apare in conditiile in care Statul cauta finantare pentru sustinerea deficitului bugetar in crestere, astfel incat este posibil ca executivul sa ...citeste mai departe despre " Ministrul Economiei promite, din nou, ca statul se apuca de construirea reactoarelor trei si patru de la Cernavoda, abandonate de 28 " pe Ziare.com