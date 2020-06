Ministrul Economiei: "Pretul la gazele naturale in urma liberalizarii va fi mai mic cu 10 -15 la suta"

"Incepand cu data de 1 iulie pretul la gaz va fi format liber si cred ca pentru prima data nu mai putem vorbi de crestere a pretului la gaze, ci cu cat va scadea pretul gaze. Eu sunt foarte optimist si o sa vedeti ca avem dreptate, pretul la gaze in urma liberalizarii va fi mai mic decat pretul pe care populatia il platea in momentul acesta la un pret reglementat", a declarat ministrul Economiei, joi, la inceputul sedintei de Guvern.El crede ca trebuie sa aiba loc o campanie de informare a consumatorilor casnici despre cum pot schimba un furnizor care are o oferta mai buna. De asemenea, a precizat ca trebuie sa stie consumatorii ca una este distributia gazelor si alta furnizarea acestora."Trebuie sa mai stie consumatorii casnici ca una este distributia gazelor, deci cei care detin conductele de distributie a gazelor si alta este furnizarea, cei care vand gazul. Cei care detin conductele de gaze au obligatia sa asigure buna functionare a retelei de distributie, cei care furnizeaza au obligatia de a da acele gaze pe conductele de distributie, nu sunt legate, cei doi mari furnizori beneficiaza si de licenta de distributie si de furnizare, deci au impreuna acest monopol natural sa-i spunem, dar daca pe conductele unui distribuitor circula gazul altui furnizor, nu este nicio problema, responsabilitatea de a functiona corect este a distribuitorului", a mai afirmat Virgil Popescu.La finalul sedintei de Guvern, ministrul a spus ca liberalizarea va duce la o scadere cu 10-15% a preturilor. "Sunt convins ca se va vedea si in facturile cetatenilor. Legile sunt puse in acord si asteptam cu incredere scaderea preturilor la gaze naturale incepand cu 1 iulie. Prin modificarea la legea gazelor naturale am ridicat toate barierele in fata liberalizarii. Un producator de gaze naturale nu putea vinde decat in raza a 50 de km unde avea un shop. Azi am ridicat acest lucru, permitand furnizorilor sa vanda oriunde in tara, doar daca au un punct virtual de informare. Furnizorii trebuie sa cumpere pentru clientii casnici cantitatea de gaze pe care trebuie sa o furnizeze", a completat ministrul. ...citeste mai departe despre " Ministrul Economiei: "Pretul la gazele naturale in urma liberalizarii va fi mai mic cu 10 -15 la suta" " pe Ziare.com