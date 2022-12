Taxă nouă în Sănătate. Sunt vizați pacienții care aleg să fie consultați de un anumit medic

Ministerul Sanatatii, condus de Alexandru Rafila (PSD), vrea ca pacientii care doresc sa primeasca servicii medicale de la un anumit medic sa plateasca o taxa.

Propunerea care prevede introducerea noii taxe apare in proiectul strategiei nationale de sanatate pentru perioada 2023-2030, pusa in dezbatere publica pe site-ul ministerului, informeaza G4Media.

Noua taxa, numita coplata, ar urma sa fie platita de pacientii care au asigurari de sanatate.

Proiectul prevede introducerea treptata a taxei, la inceput doar in anumite regiuni, in cadrul unui proiect-pilot.

"Strategia vizeaza pilotarea furnizarii anumitor servicii ambulatorii cu posibilitatea alegerii profesionistului care ofera serviciile de sanatate solicitate, in baza unei coplati reglementate legal si suportate de beneficiar si a posibilitatii programarii transparente a serviciului respectiv in sistemul electronic de programari", se arata in nota de fundamentare a strategiei.

Strategia mai prevede proiecte precum informatizarea spitalelor si asigurarea unor servicii de urgenta de catre medicii de familie, dar nu sunt date niciun fel de informatii privind modul in care vor fi atinse aceste obiective. ...citeste mai departe despre "Taxa noua in Sanatate. Sunt vizati pacientii care aleg sa fie consultati de un anumit medic" pe Ziare.com

