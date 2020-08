Milionarii Dinu Pescariu si Claudiu Florica scapa de acuzatiile de spalare de bani in dosarul Microsoft, dar judecatorii le confisca 22,7 milioane de dolari. Care este explicatia

Suma de bani supusa procesului "de albire" ce a facut obiectul infractiunii de spalare de bani, in cuantum de 22.787.515 de dolari, va fi confiscata.Astfel poate fi sintetizata decizia judecatorului de la Tribunalul Bucuresti care pe 24 martie a decis incetarea procesului penal fata de milionarii Claudiu Florica si Dinu Pescariu, judecati pentru spalare de bani intr-unul dintre dosarele separate din ancheta Microsoft , deoarece a intervenit prescriptia raspunderii penale.Potrivit minutei instantei, judecatorii au decis confiscarea mai multor sume de bani: 10.858.479 de dolari- de la Claudiu Florica, 10.858.479 de dolari- de la Dinu Pescariu si 1.070.557 de dolari de la afaceristul Dragos Serban Stan (implicat in tranzactiile financiare din acest caz, a primit clasare de la DNA - n.red.).Judecatorii au mentinut in acest dosar masurile asiguratorii dispuse de procurorii DNA pe conturi bancare, bunuri mobile si imobile. Dinu Pescariu si Claudiu Florica au declarat apel impotriva acestei decizii, potrivit portalului instantei.O parte dintre declaratiile -cheie din acest dosar, o parte date de martori protejati, probe esentiale in acest dosar, la final. Informatiile din acest articol sunt din motivarea deciziei Tribunalului Bucuresti, care a fost redactata recent.Acuzatiile DNAEste vorba de un caz aflat pe rolul instantelor din februarie 2018. Dinu Pescariu si Claudiu Florica au fost trimisi in judecata in calitate de reprezentanti ai societatilor Profinet AG si Slytehrin Marketing Ltd, implicate in afacerea Microsot, fiecare pentru savarsirea infractiunii de spalare a banilor.Atunci, DNA a anuntat finalizarea dosarului Microsoft si a facut bilantul solutiilor dispuse pana in acest moment, anuntand ca s-a dispus clasarea cauzei fata de sapte fosti ministri - Daniel Funeriu, Ecaterina Andronescu, Alexandru Athanasiu, Dan Nica, Silvia Ticau, Mihai Tanasescu si Serban Mihailescu.Dosarul lui Pescariu si Florica privea modul in care suma de 22.787.515 de dolari, reprezentand o parte (aproximativ o treime) din folosul necuvenit obtinut din infractiunea de abuz in serviciu de catre Fujitsu Siemens Computers, in cazul "Microsoft", a facut obiectul infractiunii de spalare de bani."Concret, in vederea disimularii or ...citeste mai departe despre " Milionarii Dinu Pescariu si Claudiu Florica scapa de acuzatiile de spalare de bani in dosarul Microsoft, dar judecatorii le confisca 22,7 milioane de dolari. Care este explicatia " pe Ziare.com