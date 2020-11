Noua linie de metrou Gara de Nord - Gara Progresul are 13 statii si costa 8,5 miliarde de lei. Ministerul Dezvoltarii discuta studiul de fezabilitate

Potrivit unui comunicat al MLPDA, obiectivul va avea un traseu de 11,94 km, cu 13 statii + 1 existenta (Gara de Nord) si un depou (Progresul); tot in cadrul proiectului, vor fi achizitionate 15 trenuri, astfel incat capacitatea de transport sa poata deservi 50.000 calatori pe ora si sens.Legatura cu Magistrala 4 de metrou existenta se va realiza in statia Gara de Nord 2, prin continuarea axelor cailor Liniei 1 si Liniei 2, iar geometria in plan a traseului este:- dupa statia Gara de Nord 2, traseul se inscrie in ampriza strazii Garii de Nord, apoi pe Berzei si Vasile Parvan (legatura cu Magistrala 5 de metrou propusa);- in continuare, traseul subtraverseaza raul Dambovita, Magistralele 1 si 3 de metrou, strazile Bogdan Petriceicu Hasdeu si Izvor, respectiv Calea 13 Septembrie;- traseul intra pe bulevardul Tudor Vladimirescu, apoi pana in zona Pietei Chirigiu (legatura cu Magistrala 7 de metrou propusa);- ulterior, vine strada Odoarei si soseaua Viilor, pana la intersectia cu Calea Serban Voda, respectiv soseaua Oltenitei (se poate face legatura cu Magistrala 2);- mai departe, pe soseaua Giurgiului, intersecteaza strazile Toporasi si Ghimpati (legatura cu Magistrala Inelara de metrou propusa), continua cu soseaua Giurgiului, pana la Gara CFR Progresul, unde va fi amplasata ultima statie.Conform comunicatului, valoarea totala estimata a proiectului este de 8.549.423.837,84 lei, iar durata de executie este de 60 de luni.Obiectivul va fi finantat din fonduri externe nerambursabile, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, precum si din alte surse legal constituite, in limita sumelor aprobate anual cu aceasta destinatie, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.MLPDA precizeaza ca tot in sedinta de joi vor fi prezentate si studiile de fezabilitate pentru amenajarea raului Gilort, in zona localitatii Novaci (judetul Gorj), precum si a raului Crisul Repede (judetul Bihor). ...citeste mai departe despre " Noua linie de metrou Gara de Nord - Gara Progresul are 13 statii si costa 8,5 miliarde de lei. Ministerul Dezvoltarii discuta studiul de fezabilitate " pe Ziare.com