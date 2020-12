Metrorex a semnat contractul pentru achizitia a 13 noi trenuri de metrou pentru Magistrala 5

"Astazi, in prezenta ministrului Lucian Bode, la sediul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor s-a semnat intre Metrorex si Alstom contractul ce are ca obiect achizitia de "Trenuri noi de metrou destinate pentru Magistrala 5 de metrou, tronsonul Drumul Taberei - Iancului". Contractul are o valoare de 103.244.383,49 euro, echivalentul a 490.503.741,52 lei fara T.V.A. si este finantat din Bugetul de stat si credit de la Banca Europeana de Investitii", arata Ministerul Transporturilor, intr-un comunicat de presa.Durata contractului pentru cele 13 trenuri este de 30 de luni de la semnarea acestuia.De asemenea, contractul prevede, pe langa cele 13 trenuri, posibilitatea achizitionarii suplimentare a inca 17 trenuri.Noile trenuri achizitionate vor circula pe Magistrala 5, pusa in functiune cu calatori in luna septembrie a acestui an, si vor asigura totodata imbunatatirea conditiilor de transport cu metroul."Suntem, asadar, intr-un moment in care putem spune ca inchidem, asa cum era normal sa se intample, acest proiect. Vorbim aici de Magistrala 5 Drumul Taberei. Din punctul meu de vedere acest proiect era incomplet fara acest contract de achizitie. Cele 13 rame de metrou, plus posibilitatea de a extinde acest contract cu inca 17 rame, vor asigura necesarul de material rulant pentru aceasta magistrala. Eu ma bucur ca, dupa ce in luna septembrie, cand am reusit sa dam in trafic pentru calatori Magistrala 5 impreuna, iata ca la cateva luni reusim, dupa sase ani, sa inchidem si aceasta componenta a contractului. Este fara indoiala un motiv de bucurie pentru noi si pentru Metrorex. In acelasi timp ne gandim cu multa amaraciune la faptul ca, totusi in Romania, tara membra a Uniunii Europene, un contract de achizitie a fost blocat atata timp", a declarat Bode, citat in comunicat.El a afirmat ca autoritatile vor sa extinda acest demers de innoire a parcului cu achizitia de material rulant nou prin Programul National de Recuperare si Rezilienta."Stiti bine Romania are la dispozitie 30,4 miliarde de euro din acest mecanism de recuperare si rezilienta, iar propunerea noastra este ca proiectele de infrastructura care indeplinesc toate conditionalitatile, de mediu si digitalizare, impuse de acest mecanism, sa fie semnate pana in anul 2022 si lucra ...citeste mai departe despre " Metrorex a semnat contractul pentru achizitia a 13 noi trenuri de metrou pentru Magistrala 5 " pe Ziare.com