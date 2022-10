Cât costă un Mercedes S500, deținut de Elena Udrea și pus în vânzare de ANAF. Mașina are 17 ani

ANAF vinde doua masini apartinand fostului ministru Elena Udrea, respectiv un Mercedes vechi de 17 ani si un Fiat 500 de 10 ani, precum si mai multe terenuri situate in apropierea lacului Straulesti, arata documente analizate de Profit.ro.

Desi masinile sunt destul de vechi, Fiscul vrea 7.158 euro pentru Fiat 500 si 7.685 euro pentru Mercedes Benz S500. Cea mai mare parte a banilor ar trebui, insa, sa vina de pe cele sase terenuri, pentru care ANAF incearca sa obtina cel putin 793.447 euro, pret care include TVA, conform Profit.ro.

Elena Udrea executa in prezent o pedeapsa de sase ani de inchisoare, in urma condamnarii in dosarul Gala Bute.

ANAF scoate la vanzare frecvent bunuri mobile si imobile, atat pentru recuperarea de datorii catre stat rezultate din neachitarea de taxe si impozite, precum si pentru recuperarea unor prejudicii in dosare penale. Procedura Fiscului este ca pretul de pornire al bunurilor care nu se vand la prima licitatie sa fie redus la a doua cu 25%, iar la a o a treia incercare cu inca 25% din pretul initial.

Ulterior, pretul nu mai scade.

