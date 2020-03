Mandachi are hotelul din Suceava plin, dar nu de clienti, ci de medici, militari si alti salvatori din linia intai

"Parcarea este plina cu masini la Mandachi Hotel. Clienti nu mai avem. De la noi din firma NU mai lucreaza nimeni, deci hotelul (oferit gratuit) este la acest moment ARHIPLIN cu cadre medicale, militare, smurd etc. LE MULTUMESC CA SUNT LA NOI SI SUNT BINEVENITI!Sunt masinile lor. Am insistat pe subiect pt. ca trancanea unul pe la tv ca-i un fel de fake news. Nu, nu e fake, pot comfirma oamenii de acolo. NOI OFERIM GRATUIT HOTELUL!!!De ce repet? Pentru ca apar unii care spun ca se 'solidarizeaza' cu Stefan Mandachi, dar ei nu ofera pensiunea/hotelul gratuit. O fac pe bani, cu subventie de la stat. Asta este TOTALMENTE DIFERIT. Nu confundati merele cu perele.Una-i sa oferi gratuit si alta e sa contractezi cu primaria pentru carantina. Pe aceasta cale, mai fac un apel catre ceilalti hotelieri sa deschida portile", spune Mandachi.Foto: Facebook / Stefan MandachiCazare gratuita pentru cei din prima linieStefan Mandachi, care a construit singurul metru de autostrada din Moldova, si-a pus la dispozitie gratuit hotelul pentru cadre medicale, politisti si jandarmi care au interactionat cu bolnavi sau suspecti de coronavirus."Ofer gratuit hotelul pentru medici/ asistenti medicali/ voluntari in spitale, care au interactionat cu bolnavi/suspecti de Coronavirus de la Spitalul Judetean si a oricaror alte spitale orasenesti sau satesti dimprejur. Sunt multi eroi din spitale care stiu ca sunt deja contaminati si nu vor sa-si infecteze familiile, dar n-au unde sa doarma", afirma omul de afaceri sucevean.Totodata, Stefan Mandachi anunta ca ofera camere gratuit si pentru politisti, jandarmi si alte cadre militare care interactioneaza cu cetateni contaminati cu coronavirus care nu respecta legea, adica "fug din spitale, patruleaza linistiti pe strazi, nu respecta regimul de carantina"."Nu putem sa chemam personalul nostru, ca sa nu se infecteze, dar cadrele medicale sau militare vor intra pe proprie raspundere in hotel si vor primi cartelele pe care noi le predam la spital si politie. Noi asiguram doar paza. In schimb vom oferi cate o masa gratuita de la un restaurant de-al meu in care mai avem dreptul sa facem catering", spune omul de afaceri Stefan Mandachi.Ii provoaca pe toti hotelierii din Romania ...citeste mai departe despre " Mandachi are hotelul din Suceava plin, dar nu de clienti, ci de medici, militari si alti salvatori din linia intai " pe Ziare.com