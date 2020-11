Astfel, in perioada 04-13 decembrie, Madrid va intra in lockdown, iar circulatia catre celelalte regiuni ale Spaniei va fi permisa doar din motive de urgenta, conform Adevarul.ro."Vrem ca lucrurile sa mearga cat mai bine, avand in vedere apropierea Craciunului", a spus adjunctul ministrului Sanatatii din Spania, Antonio Zapatero.Prin aceasta decizie autoritatile vor sa evite deplasarile masive din perioada sarbatorilor si sa faca un pas important in lupta cu inamicul invizibil, coronavirusul.Spania a fost scoasa de pe lista statelor cu risc epidemiologic ridicat. Astfel ca romanii care vor reveni in tara din acea zona, nu vor mai sta in carantina, conform unui document al Grupului de Comunicare Strategica.Citeste si:DOCUMENT Lista actualizata a tarilor din zona galbena. Romanii care vin din aceste zone trebuie sa stea in carantina ...citeste mai departe despre " Masuri anti-pandemie in Europa. Madrid isi va inchide granitele cu doar cateva zile inainte de Craciun " pe Ziare.com