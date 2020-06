"Am vazut ca este atacata si aceasta lege. Mi-e greu sa spun ce va decide CCR. In ce ma priveste, consider ca principiul contributivitatii este principiul fundamental care va trebui sa stea la baza calcului pensiilor. Problema pensiilor este foarte serioasa. (...) sistemul de pensii nu trebuie gandit pentru astazi, pentru moment, pentru a aduce voturi in alegeri, ci trebuie gandit sa fie stabil, sustenabil", a mai declarat Orban.Referindu-se la nemultumirea in societate legata de pensiile speciale, Orban a precizat "Multe din initiativele astea vin in intampinarea unei nevoi reale, exista o profunda nemultumire in societate fata de pensiile care au fost calculate pe nedrept, profitand de anumite reglementari legale care au fost folosite in mod abuziv. Este clar ca nu se poate continua asa, ca trebuie gasita o solutie in care sa se creeze un echilibru la nivelul tuturor pensiilor".De asemenea, Orban s-a declarat un sustinator al pensiilor de serviciu pentru cadrele militare ...citeste mai departe despre " Ludovic Orban: Pensiile speciale trebuie impozitate avand la baza principiul contributivitatii " pe Ziare.com