Ludovic Orban, despre restrictiile intrate in vigoare luni: "Masurile le-am luat tinand cont de evaluarile facute de specialisti"

Conform premierului, controalele facute in piete nu au dus la cresterea gradului de conformare, iar aceste locuri sunt frecventate de varstnici, care sunt vulnerabili, motiv pentru care solutia aleasa a fost aceasta. El a reluat afirmatiile conform carora a vorbit cu primarii pentru a gasi solutii ca producatorii sa isi poata vinde marfa in piete volante."Am discutat personal cu peste o suta de primari de municipii si de orase ca sa puna la punct, ca la orice situatie trebuie gasite solutii. Sunt piete inchise care nu pot fi deschise, sunt piete care au pereti retractabili, sunt multe piete deschise. (...) S-a facut o intreaga campanie de catre PSD ca noi nu protejam producatorii autohtoni. In toate discutiile cu primarii le-am spus foarte clar ca trebuie sa se organizeze astfel incat toti producatorii romani care desfac marfa in piete sa poata sa o desfaca in continuare", a declarat Ludovic Orban duminica seara, la B1 Tv.Acesta a precizat ca a solicitat prefectilor sa aiba intalniri cu primarii si sa puna la punct un plan de masuri pentru a se asigura ca producatorii pot in continuare sa isi vanda marfurile. Tarabele vor fi amenajate in parcari si in spatiile din jurul pietelor. Premierul si-a cerut scuze pentru inconvenientele generate de masura, dar a subliniat ca masura in sine este una care poate reduce riscul de infectare."Nu se inchid pietele, ca asa s-a transmis, se suspenda o perioada de 30 de zile, vedem cum evolueaza in perioada asta. Se suspenda doar activitatea celor care functioneaza in spatii inchise", a explicat Orban.Acesta a precizat ca in cele mai multe tari europene pietele sunt volante.Orban a explicat ca decizia de a inchide pietele a fost luata, alaturi de alte decizii, in contextul in care "exista un risc de suprasaturare a sistemului medical" si in contextul in care numarul cadrelor medicale care pot avea grija de pacientii infectati cu SARS-CoV-2 este limitat iar medicii, la randul lor, "ating limita rezistentei umane"."Masurile le-am luat tinand cont de evaluarile facute de specialisti in sanatate publica privind principalele locuri unde se infec ...citeste mai departe despre " Ludovic Orban, despre restrictiile intrate in vigoare luni: "Masurile le-am luat tinand cont de evaluarile facute de specialisti" " pe Ziare.com